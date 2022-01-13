Вакцинована коза та лакшері-кутя: як сучасність вплинула на давні традиції святкування Щедрого вечора

Святкування в Україні тривають.
Напередодні Старого нового року по оселях рушили щедрувальники водити козу, а на стіл ставлять обрядову їжу. В ці дні кутю додають до ресторанних меню і роблять її ну геть багатою несподіваними інгредієнтами, а для вертепів це можливість гарно підзаробити - і для професійних театрів, і для школярів-аматорів.
Про м'ятно-лавандову багату кутю та вакциновану козу 13 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
Так, у столичному театрі "Берегиня" - здається все традиційно. Під час вистави актори вбрані у народні костюми і коза у головній ролі. Тварина танцює, бодаєтсья, всім набридає і традиційно вмирає. Коза символізує відродження, тому її потрібно повернути до життя - ряжений лікар обирає сучасний метод - вакцинацію.
Артисти розповідають - настали врожайні часи. Щедрувати нині кличуть навіть на підприємства.
Кожен може бути козою - переконують у музеї Пирогова.
Раніше на цю роль обирали хлопців, але наразі від кози вимагають бути просто веселою.
З собою на щедрування фольклористка Мирослава Татарчук радить брати дзвоники, які відганяють усе лихе. І нагадує, що щедрувальників треба пускати до хати - тоді статки примножаться. Раніше всі гроші, які збирали щедрувальники, йшли на церкву.
Сьогодні не на церкву - збирають шестеро юних жителів столичної Троєщини. Десятикласники наряджаються третій рік поспіль - минулого року заробили 4 тисячі гривень. Шубу для кози позичили в дідуся, а під цукерки пошили мішок.
По смачне - традиційне та не дуже - цими днями можна вирушити до ресторанів. Там пропонують староноворічну страву дня.
Шеф-кухаря Владислава Єрмакова просто багата кутя не влаштовує, хоче дуже багату.
Для її приготування спеціально не доварює пшеницю. Додає мак, який варився з молоком, і ванільний цукор. Потім поливає кутю кремом, зверху додає трохи м'ятно-лавандової олії. Прикрашає страву дегідрованим виноградним листом у цукровій пудрі, малиновим гелем і карамеллю.
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