Вакцинована коза та лакшері-кутя: як сучасність вплинула на давні традиції святкування Щедрого вечора

Вакцинована коза та лакшері-кутя: як сучасність вплинула на давні традиції святкування Щедрого вечора

Святкування в Україні тривають.

Напередодні Старого нового року по оселях рушили щедрувальники водити козу, а на стіл ставлять обрядову їжу. В ці дні кутю додають до ресторанних меню і роблять її ну геть багатою несподіваними інгредієнтами, а для вертепів це можливість гарно підзаробити - і для професійних театрів, і для школярів-аматорів.

Про м'ятно-лавандову багату кутю та вакциновану козу 13 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, у столичному театрі "Берегиня" - здається все традиційно. Під час вистави актори вбрані у народні костюми і коза у головній ролі. Тварина танцює, бодаєтсья, всім набридає і традиційно вмирає. Коза символізує відродження, тому її потрібно повернути до життя - ряжений лікар обирає сучасний метод - вакцинацію.

Артисти розповідають - настали врожайні часи. Щедрувати нині кличуть навіть на підприємства.

Також читайте Кутя: класичний рецепт

Кожен може бути козою - переконують у музеї Пирогова.

Раніше на цю роль обирали хлопців, але наразі від кози вимагають бути просто веселою.

З собою на щедрування фольклористка Мирослава Татарчук радить брати дзвоники, які відганяють усе лихе. І нагадує, що щедрувальників треба пускати до хати - тоді статки примножаться. Раніше всі гроші, які збирали щедрувальники, йшли на церкву.

Сьогодні не на церкву - збирають шестеро юних жителів столичної Троєщини. Десятикласники наряджаються третій рік поспіль - минулого року заробили 4 тисячі гривень. Шубу для кози позичили в дідуся, а під цукерки пошили мішок.

Старий новий рік: як щедрують та чим частують у цей день

По смачне - традиційне та не дуже - цими днями можна вирушити до ресторанів. Там пропонують староноворічну страву дня.

Шеф-кухаря Владислава Єрмакова просто багата кутя не влаштовує, хоче дуже багату.

Для її приготування спеціально не доварює пшеницю. Додає мак, який варився з молоком, і ванільний цукор. Потім поливає кутю кремом, зверху додає трохи м'ятно-лавандової олії. Прикрашає страву дегідрованим виноградним листом у цукровій пудрі, малиновим гелем і карамеллю.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.