Вакциновані родичі 5-річної львів’янки з ураженням 80% легень не хворіють: заразитись дитина могла у садочку

Вакциновані родичі 5-річної львів’янки з ураженням 80% легень не хворіють: заразитись дитина могла у садочку

Зараз дитина на штучній вентиляції легень, у медикаментозному сні.

П`ятирічну дівчинку, у якої 80 відсотків ураження легень, нині рятують у львівському «Охматдиті». З важкою двобічною пневмонією і дихальною недостатністю пацієнтку привезли швидкою.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

В неї був діагностований коронавірус, і ускладнення виникли дуже стрімко, кажуть лікарі. Спершу все виглядало, як звичайна застуда. Дитина два дні мала легкий нежить, далі почала кашляти та лихоманити. Мама постійно консультувалася з сімейним лікарем, три дні лікувала дитину вдома.

Але коли стан дівчинки почав погіршуватись, родичі викликали швидку, та повезла маленьку пацієнтку до реанімації. Швидкий тест показав негативний результат, але ПЛР підтвердив коронавірус.

Зараз дитина на штучній вентиляції легень, у медикаментозному сні. Від прогнозів лікарі поки утримуються.

«Дуже швидкий перебіг. Більшість дітей зараз надходять і все починається з кишкових розладів, з мінімальних катаральних явищ, і пізніше йде такий досить великий відсоток ураження легень», - повідомляють у лікарні.

Новини України: львівські лікарі рятують 5-річну дівчинку, у якої важка двобічна пневмонія

Відомо, що торік восени на коронавірус перехворіла вся родина дівчинки, медики припускають, сама дитина тоді могла хворіти безсимптомно. Де заразилася зараз, достеменно невідомо. Її родичів протестували - вони здорові.

«Сильно боліло її, я вже так тепер розумію, легені, настільки, що вона на правий бік взагалі не могла лягти, аж ніжку її тягнуло. Таких контактів якби не було, вдома ми всі вакциновані, минулого року всі перехворіли. Єдине, що садочок», - розповідає мама дівчинки.

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