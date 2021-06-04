Вакциновані та дуже багаті: як США стимулюють людей робити щеплення від COVID

До 4 липня влада країни хоче, аби 70% дорослих були бодай частково вакциновані.

Американська влада стимулює своїх громадян робити вакцинацію від коронавірусу якнайактивніше, щоб за місяць відсвяткувати день незалежності без масок і дистанції.

Як мешканців США стимулюють до щеплень, розповіли 4 червня у сюжеті ТСН.12:00.

У Сполучених Штатах Америки оголосили чергових переможців у лотереї, де за щеплення від коронавірусу можна виграти мільйон доларів або стипендію на навчання у коледжі. Ще три тижні вакциновані американці із завмиранням серця чекатимуть, чи не подзвонить їм губернатор штату і скаже: "Вітаю, мільйонере".

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Саме так сталося із Джонатаном Карлайлом, що досі працював кур‘єром. Вакцинацію він постійно відкладав через роботу, а тепер зможе відкласти роботу після вакцинації. "Я щойно закінчив дуже-дуже довгу зміну, доставляючи пакунки для Амазона. Вже готувався паркувати фургон. Глянув на телефон і побачив ваше ім'я (губернатора штату Огайо Майка Дівайна - Ред.) на екрані. Я зрозумів, в мене з'явилося передчуття. Потім прослухав повідолення і ледь не вибухнув від емоцій там у фургоні", - згадує він.

Зоє Вінсент вакцинувалася тому, що вже хворіла на коронавірус.. Вона не хотіла б пережити це знову. Але отримала ще один бонус - стипендію на навчання в омріяному коледжі. "У мене ніби гора з плечей впала. Я тепер можу думати про кар‘єру, а не про те, якбуду виплачувати борги за медичну школу. Це таке неймовірне полегшення", - ділиться вона.

Новини світу: США поділяться 25 мільйонами вакцин від коронавірусу

Надлишками вакцин Сполучені Штати поділяться із країнами, де рівень щеплень наразі невисокий, оголосили у Білому домі. Так, 25 мільйонів доз відправляють по усьому світу, зокрема, й до України. Президент Володимир Зеленський подякував президенту Джо Байдену у "Твіттері".

Власних громадян американська влада стимулюватиме до вакцинації не лише мільйонними виграшами у лотерею. Також пропонують безкоштовну няню для дитини чи вихідний для вакцинації, а ще келих пива на день незалежності. Власне, до 4 липня, тут хочуть, аби 70% дорослих були бодай частково вакциновані.

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