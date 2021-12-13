Вакциновано проти коронавірусу 40% населення: Ляшко заявив, що Україна виконала орієнтир ВООЗ

Повний курс вакцинації проти COVID-19 отримали 40% дорослого населення України.

Україна виконала цільовий орієнтир щодо вакцинації проти коронавірусу, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щепивши 40% громадян в 2021 році.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на вранці на брифінгу 13 грудня.

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"40% дорослих українців (12 мільйонів 457 тисяч) вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки Україна виконала цільовий орієнтир встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я: 40% вакцинованих в 2021 році", - сказав голова МОЗ.

За його словами, наразі продовжують хворіти на коронавірус 266 тисяч українців, із них майже 80% госпіталізованих перебувають на кисневій терапії.

"2 773 госпіталізованих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, з них кожен другий (1443 пацієнтів) підключений до апарату штучної вентиляції легень", - додав Ляшко.

Крім того, він уточнив, що за минулий тиждень до лікарень з діагнозом COVID-19 потрапили 15676 українців, з них 85% люди, які не отримали бодай 1 дозу вакцини проти COVID-19.

"Вакцинація - це дієвий захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Не нехтуйте ним. Зробіть щеплення проти коронавірусу за першої нагоди. Вакцина є в Україні, вона доступна в кабінетах щеплень та в центрах масової вакцинації", - підсумував міністр охорони здоров'я.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.