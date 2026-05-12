ВАКС проводить засідання у справі Єрмака: онлайн-трансляція

Андрій Єрмак на засіданні ВАКС

Доповнено додатковими матеріалами

У Вищому антикорупційному суді 12 травня відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу для екскерівника Офісу президента України Андрію Єрмаку. Сторона обвинувачення вимагатиме арешту з рекордною заставою.

Про це свідчить інформація з онлайн-трансляції судового засідання, яку веде ТСН.

Адвокат Єрмака — Ігор Фомін — заявив, що справа ексочільника ОП складається з 16 томів, кожен із яких містить близько 250 сторінок. Як повідомила сторона захисту, адвокати не встигли детально ознайомитися з усіма матеріалами провадження до початку засідання у ВАКС.

Сьогодні суд не розглядатиме питання про обрання запобіжного заходу Єрмаку. Під час нинішнього засідання планують заслухати позицію прокурора та дослідити лише частину матеріалів справи.

Прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що окремі докази наразі не готові оголошувати у відкритому режимі. Фомін підтримав таку позицію. Водночас ані сторона обвинувачення, ані захист не виступають проти відкритого формату засідання.

Прокуратура наполягатиме на запобіжному заході для Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

Засідання веде суддя Ногачевський, сторону обвинувачення представляє Гребенюк.

В чому підозрюють Андрія Єрмака?

Нагадаємо, 11 травня САП і НАБУ повідомили про підозру Єрмаку у легалізації 460 млн грн (ч. 3 ст. 209 ККУ) через будівництво елітних резиденцій «Династія» під Києвом. За версією слідства, екскерівник президентського офісу фігурує в матеріалах під кодом «R2» і обговорював дизайн свого маєтку на записах 2021 — 2022 років. Куратором проєкту вважають ексміністр розвитку громад і територій Олексія Чернишова («Че Гевара»).

Захист називає підозру безпідставною та спровокованою тиском, зазначаючи, що голосу Єрмака на плівках немає. Сам експосадовець заявив, що не має стосунку до будівництва, не володіє будинками, а коментарі надасть після завершення слідства.

12 травня адвокат Єрмака повідомив, що захист отримав і вивчає клопотання про обрання запобіжного заходу. Сам екскерівник ОП у коментарі LB.ua назвав підозру безпідставною, пов’язавши її з безпрецедентним публічним тиском на правоохоронні органи протягом останніх місяців. Він наголосив на необхідності незалежності слідства від політики та медіа.

