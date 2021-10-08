ВАКС розглядав справу Труханова близько 10 годин, але запобіжний захід так і не обрав

ВАКС розглядав справу Труханова близько 10 годин, але запобіжний захід так і не обрав

Суддя послався на втому учасників засідання і переніс розгляд на понеділок.

Запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову у Вищому антикорупційному суді обирали понад 10 годин і врешті так і не обрали.

Про це 8 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Підозру Труханову оголосили напередодні. Слідчі НАБУ закидають йому і ще 15-м особам, зокрема, і чиновникам одеської міської ради махінації із землею на майже 700 мільйонів гривень. У суді для Труханова прокурори просять запобіжний захід або у вигляді арешту на 60 діб, або заставу у понад 120 мільйонів гривень.

Новини України: від самого ранку меру Одеси обирають запобіжний захід

Мер Одеси разом зі своїми захисниками всі звинувачення відкидає. Справу називає черговою спробою похитнути під ним крісло.

Саме засідання від спроби обрання запобіжного заходу плавно перейшло до ознайомлення зі справою, а це - доволі тривалий процес. Тому вирішили зробити в ньому перерву і продовжити в понеділок, 11 жовтня о 9 ранку.

Нагадаємо:

Мера Одеси Геннадія Труханова та ще чотирьох осіб підозрюють у створенні злочинної організації та заволодіння земельними ділянками в Одесі. Прізвища усіх підозрюваних не розголошують.

та заволодіння земельними ділянками в Одесі. Прізвища усіх підозрюваних не розголошують. Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, це міські посадовці та відомий одеський бізнесмен. Через їхні оборудки з землею , згідно з експертними висновками, міському бюджету завдано збитків на більш як півмільярда гривень.

, згідно з експертними висновками, міському бюджету завдано збитків на більш як півмільярда гривень. Слід зазначити, що це вже не перша підозра мерові Одеси Труханову. Його також обвинувачують у заволодінні бюджетними 92 мільйонами гривень.

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