ВАКС заборонив продати арештоване майно Медведчука: що буде з 92-метровою яхтою “Роял Романс”

Саме яхта Медведчука мала б стати першим досвідом щодо продажу на користь України арештованого за кордоном майна державних зрадників. Але виявилося, що на цьому шляху є чимало перешкод.

Тож хто чи що гальмує цей унікальний продаж? Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська стежить за цим детективним процесом з самого початку і нагадає усю історію.

Про те, що 92-метрова яхта “Роял Романс” належить Віктору Медведчуку, було відомо давно. Кум Путіна і прихильник русcкого міра, до повномасштабного вторгнення не ховався і не приховував свого майна.

Це відео було знято українцем в Хорватії восени 2021-го і надіслано редакції “Української правди”. Вже навесні 2022-го ця яхта фігурувала у справі про держзраду нардепа Віктора Медведчука і була арештована. Сталося це за кілька тижнів, як Медведчук утік з-під домашнього арешту. Згодом його затримують, коли він намагався перетнути кордон України, і обміняють на 200 українських захисників.

Скриншот із відео ТСН

Лютий 2024

Реалізацію яхти "Роял Романс" уряд погодив лише у лютому цього року. За організацію цього процесу відповідає Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів — скорочено АРМА.

“Яхта є першим кейсом! Це стане прецедентом для світу і тут акцентую вашу увагу на сьогоднішній день Національним Агентством розшукано і виявлено таких арештованих активів за кордоном і є вже точна цифра на 100 млрд доларів США”, — каже голова АРМА Олена Дума.

І вже наприкінці лютого нашій знімальній групі вдалося потрапити на 92-метрову яхту кума путіна. Ми були першими та єдиними журналістами, яким вдалося зафіксувати це елітне дороге судно зсередини. Сюжет про це можна побачити на Ютуб-канал ТСН.

"Роял Романс" побудована у Нідерландах — на одній з найдорожчих та найвідоміших корабелень світу. Це було спецзамовлення Медведука. Готову яхту він отримав у 2015-му році — судно вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу. Тут і величезний басейн на палубі, і дороге оздоблення з червоного дерева, і ліфти. На стіні каюти, яку нам вдалося зазнімкувати, репродукція французького художника Поля Гогена. Оригінал — у Росії. Аби потрапити на яхту і оглянути її, представникам української сторони потрібно було рішення хорватського суду. Але адвокати Медведчука все одно перешкоджали огляду.

Скриншот із відео ТСН

“29 лютого ми прийшли в порт для того, щоб провести огляд — разом з нами був суддя, який в свій час виніс ухвалу про арешт цієї яхти і вперше він сам потрапив на яхту, але на жаль так сталося, що 2 години у нас були прямо скажу таке двогодинна дискусія з адвокатами медведчука з екіпажем, які не давали можливості потрапити на судно. Але ми наполягали, ми сказали, що ми не підемо з цього місця поки не буде дозвіл. Суддя коли зайшов почав дивиться яхту сказав представнику поліції "от я зараз розумію, що означає корупція по-українськи", — каже заступник голови АРМА Грігол Катамадзе.

Що відбувалося з арештованою яхтою "Роял Романс" далі – протягом усього минулого 2024-го року?

Березень

У березні АРМА починає процес реалізації – 92-метрової яхти кума Путіна.

Зокрема, проводять перше засідання конкурсу з відбору організатора торгів: до складу комісії увійшли представники Агентства й міністерств юстиції та економіки.

Такого досвіду щодо арештованого за кордоном майна, ще не було — ані в Україні, ані в світі.

Квітень

Хто буде безпосередньо займатися продажем яхти - заявки від аукціонних домів приймали до середини квітня.

“Більше десятка заявок, які мали бажання стати організаторами торгів — це були різні країни, країни ЄС – Нідерланди, Великобританія, Австрія, США в тому числі і у фініші розглядалися 3 компанії”, — каже голова АРМА Олена Дума.

Скриншот із відео ТСН

Переможця конкурсу оголошують 23-го квітня — це компанія з Нідерландів, яка займається аукціонами, зокремА і продажами яхт — понад чотири сотні суден на рік. Вони просили найменший відсоток за продаж яхти кума Путіна. З ним мали укласти договір про реалізацію суднА "Роял Романс". В Агентстві зазначають, що не впливатимуть на вибір покупця та майбутнього власника люксової яхти, але пильнуватимуть, щоб це не були особи, пов'язані з Медведчуком, або росіяни чи білоруси. А ціна, за якою мають продати яхту, має становити не менше ніж 130 мільйонів євро — сама така цифра вказана в страхових документах.

Травень

Травень цього року. Арештована суперяхта "Роял Романс" — націоналізована і на неї поширюється українська юрисдикція. Відповідні зміни внесли до міжнародної морської організації. Що це означає?

“Це означає можливу заміну в подальшому капітана судна на проукраїнську сторону, яка зможе забезпечити доступ та огляд потенційного учасника, який захоче побачити, що він купує”, — каже голова АРМА Олена Дума.

Змінюється і аукціонний дім, що продаватиме яхту — тепер він американський. Бо переможець конкурсу з Нідерландів відмовився від підписання договору. Причиною став тиск команди Віктора Медведчука.

“Була спроба викрасти судно "Роял Романс". Це було 7 представників РФ я не маю права розголошувати деталі, але маю чітко зазначити, що яхту збережено, була миттєва реакція всіх служб Республіки Хорватія в тому числі і від України. Після цього Національне Агентство зверталося до організації в Республіці Хорватія для того, щоб убезпечити її від таких подібних шахрайських дій”, — каже голова АРМА Олена Дума.

Цього ж місяця Євросоюз вводить санкції проти трьох суб’єктів, які працюють на користь кремлівського режиму. Серед них і держзрадник Віктор Медведчук. Це накладає арешт на всі активи підозрюваного, пов’язаних осіб та організацій на території ЄС.

“Треба розуміти, що це накладені санкції не лише на "Роял Романс", а на все його потенційне майно, яке знаходиться по всій території Європейського союзу. Оскільки саме рішення постійно діючої санкційної групи яка діє саме в Хорватії вона ухвалила це рішення, що вона його ця яхта. Що вона не належить якійсь третій особі і тому подібне. Відтак вона зараз перебуває по факту під безстроковим арештом ЄС”, — каже керівник відділу міжнародно-правової допомоги Офісу генерального прокурора Андрій Гулкевич.

Червень

В червні окружний суд міста Спліт скасовує попереднє рішення суду щодо арешту яхти "Роял Романс", який тривав 2 роки та 1 місяць. Серед аргументів хорватської сторони — "вони не отримали від України обвинувального акта щодо Медведчука".

“Звичайно ми мали підстави і критику, як Україна. Як могло бути і так статися, що арешт знято — при чому саме щодо Віктора Медведчука, який є кумом Путіна? Як на мене це цинізм і абсурд під час війни. Як на мене суспільство, міжнародні партнери, люди, ті, які сьогодні боронять нашу країну насправді щодня очікують обвинувальних актів, очікують результатів у цих гучних справам, очікують вироків”, — каже голова АРМА Олена Дума.

Скриншот із відео ТСН

Липень

У липні ЗМІ пишуть, що Україна може втратити яхту "Роял Романс". В АРМА заспокоювали — зробили все аби цього не сталося.

Серпень

У серпні – з'являється ще одне судове рішення про арешт яхти Медведчука. До всіх справ, в яких вона фігурує, тепер додалося і кримінальне провадження від СБУ.

На цей час яхта арештована в чотирьох кримінальних провадженнях в Україні.

В АРМА заявляють, що знову готові оголосити конкурс на реалізацію яхти "Роял Романс". Але треба дочекатися певних рішень. Про це — далі.

Вересень

Далі, розповідають в АРМА, справа за Офісом Генерального прокурора України. Агентство вже направило туди запит про початок процесу отримання легалізації в Хорватії рішення українського суду щодо арешту.

Грудень

Керівниця АРМА пояснює на якому етапі ця справа.

“Національне агентство починаючи з вересня місяця направило 8 запитів до офісу генерального прокурора з однією метою — розпочати нарешті процес легалізації українського рішення в Республіці Хорватії. Ми сьогодні не маємо чіткої відповіді. Ми маємо проміжні відповіді про те, що це компетенція обласної Харківської прокуратури — але ми маємо норми кримінально-процесуально кодексу. Ми маємо норми 545 статті про те, що відповідальний ОГП”, — каже голова АРМА Олена Дума.

ТСН звернулася до Офісу генерального прокурора. Там нам відповіли — прокурори та слідчі доповнюють та фіналізують доказову базу.

“Зараз готується новий запит про міжнародно-правову допомогу тому, що ми перебуваємо в консультаціях з Хорватією. Розуміючи наш попередній досвід ми хочемо мати повністю позитивний результат – якщо ми будемо його мати очевидно нам буде легше реалізувати в подальшому нашим органам іншим реалізувати цю яхту”, — каже Андрій Гулкевич.

І поки люксова яхта Медведчука, арештована в Україні в чотирьох кримінальних провадженнях, очікує на нового власника — Майбах, квадроцикл, баггі, годинники кума Путіна та картини, що не мають художньої цінності, вже знайшли нових власників. Лише за колекцію годинників держава отримала понад 7 мільйонів гривень.

“Переконана в 2025 році судно "Роял Романс" буде реалізовано, мільярди коштів буде направлено на Сили Оборони і це буде перший світовий прецедент”, — каже голова АРМА Олена Дума.

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