Цікаві факти про Валерія Залужного: що змушує генерала плакати та, чому його називають дуже людяним

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який сьогодні святкує своє 50-річчя, називають одним із найвпливовіших людей у світі та захоплюються його військовим талантом. Він уособлює нове покоління українських офіцерів та має славу дуже людяного генерала.

"Сніданок з 1+1" зібрав цікаві факти про талановитого військового, завдяки якому Україна протистоїть у війні з російською терористичною армією.

Спогади вчительки Залужного: "був худорлявим, кучерявим хлопчиком"

Валерій Залужний народився у Житомирській області в родині військових. До школи його привела мама. Перша вчителька Залужного Тетяна Шатульська-Пелешок згадує, що майбутній генерал був "худорлявим, кучерявим хлопчиком". Його батько був також військовим.

Валерій Залужний у дитинстві / Фото: скриншот з відео

"Залужні учотирьох — дорослі і Валера з молодшим братом — жили в однокімнатній квартирі біля вокзалу, там поруч дві військові частини. Батько його був військовим, він змалечку бачив навколо себе військових, любив гратися солдатиками на парті, солдатиків на перервах малював. Одна з військових частин була шефами нашої школи: солдати до нас на уроки приходили, на їхньому плацу дітей приймали у жовтенята й піонери. Я зовсім не дивуюсь, що Валера пішов у військові", — розповіла ВВС Тетяна Григорівна.

Перша вчителька також пригадує, що Залужний не був відмінником, проте старанно вчився. Після закінчення школи теперішній головнокомандувач ЗСУ вступив до машино-будівельного технікуму, який закінчив з відзнакою. У 20-річному віці він вступив до Одеського інституту сухопутних військ та почав будувати кар'єру військового.

Валерій Залужний / Фото: Фото з соціальних мереж

Генерал нового покоління

Валерій Залужний пройшов усі щаблі військової служби - від командира взводу до головнокомандувача ЗСУ. Він воював на Донбасі. Влітку 2021 року отримав найвищу військову посаду. Генерал в одному із інтерв'ю пригадував, що того дня він святкував день народження дружини, тоді йому зателефонував президент Зеленський і запропонував високу посаду. Військовий згадував, що тоді він пив пиво та вийшов на вулицю задля розмови.

Залужний - це генерал нового покоління із знанням англійської мови та розумінням ситуації у війську. Він неодноразово приходив на весілля до своїх підопічних, чим вражав усіх. Приходить генерал також на прощання із загиблими захисниками України. Під час похорону Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" він став на коліна перед нареченою та матір'ю загиблого військового.

Що змушує головнокомандувача ЗСУ плакати

Залужний визнає, що він емоційна людина та одного разу плакав, коли мати шукала свого сина.

"Він був пілотом вертольота і літав до Маріуполя. На той момент, коли я з нею переписувався, у мене була надія, що він живий. Але потім мені доповіли, що він загинув. Я був вимушений пояснити матері цю ситуацію. Тоді у мене не вистачило сил", - згадує головнокомандувач.

Гарне почуття гумору та що відомо про родину Залужного

А ще Залужний любить користуватись соцмережами та має чудове почуття гумору. Коли Лавров назвав антисемітами самих євреїв, генерал змінив місце народження у Facebook на "Єрусалим, Ізраїль".

Мережа вибухнула мемами на шеврон Залужного із Малюком Йодою. ФОТО: соцмережі

Головнокомандувач одружений понад 20 років та виховує двох доньок. Старша військова, молодша - навчається на медика.

Валерій Залужний / Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, у суботу, 8 липня, виповнилося 50 років. "Залізного генерала" у Мережі вітають колеги.

Читайте також: