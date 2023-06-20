Валерій Залужний підірвав соцмережі своїм відео з фронту: головнокомандувач потішив українців і світ

Та насправді за цим вірусним відео головнокомандувача, яке з'явилося у фейсбуку, криється кропітка робота на передовій, де триває наступ.

Наступ іде за планом, переконує головнокомандувач Валерій Залужний. На сторінці Генштабу у фейсбук з'явилося відео, де главком із заступником Сергієм Шапталою працюють на передовій. Воно вмить стало вірусним, адже користувачів соцмереж захопила патч-наліпка на бронежилеті головнокомандувача ЗСУ - це бебі Йода, персонаж кіновсесвіту “Зоряних воєн”. І дотепер у твітері та фейсбуку просто тисячі мемів і дописів, йдеться в ТСН.

Відео від головнокомандувача Валерія Залужного та його заступника Сергія Шаптали від 17 червня - чи не перше за тривалий час, де генерал на передовій. За кілька хвилин після публікації воно стало вірусним. Користувачі соцмереж просто вибухнули коментарями через патч-наліпку, яку помітили на бронежилеті головнокомандувача - це бебі Йода, персонаж із циклу "Зоряні війни".

Цей малюк розчулив і надихнув українців.

Цей малюк розчулив і надихнув українців

Цей малюк розчулив і надихнув українців

Користувачі вкотре висміяли росіян.

Користувачі вкотре висміяли росіян

Твітер і фейсбук вмить заполонили меми про зоряні війни. Українці жартівливо вигадали нові звання у Збройних силах, як-от йода-лейтенант чи йода-майор. Зобразили главкома на пакованні бахмутської йодованої солі, де Залужний показує всесвітньо відомий жест перемоги.

Твітер і фейсбук вмить заполонили меми про "Зоряні війни"

Українці жартівливо вигадали нові звання у Збройних силах

Главкома зобразили на пакованні бахмутської йодованої солі

А ще запропонували, аби у персонажа "Зоряних воєн" теж з'явився шеврон із зображенням Залужного. Та довго сперечалися, чи то наліпка самого майстра Йоди - могутнього джедая, чи все ж Ґроґу, дитинчати Йоди, який теж є персонажем кіновсесвіту “Зоряних воєн”.

А ще запропонували, аби у персонажа "Зоряних воєн" теж з'явився шеврон із зображенням Залужного

Своєї творчості додали і в редакції ТСН

Хвиля мемів і схвальних дописів докотилася й до західного світу. Дженніфер Кафарелла з Інституту вивчення війни впевнена, що то бебі Йода ловить російські “Кинджали”. "Ну ось, тепер ясно, що "Кинджал" перехопив бебі Йода, а не Залужний голіруч", - написала вона.

Дженніфер Кафарелла з Інституту вивчення війни впевнена, що то бебі Йода ловить російські “Кинджали”

Та насправді за цим вірусним відео головнокомандувача, яке з'явилося у фейсбуку, криється кропітка робота на передовій, де триває наступ. Залужний у дописі під відео переконує - все йде за планом, і дякує кожному, хто наближає нашу перемогу.

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