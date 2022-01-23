Валютні гойдалки: чому здорожчав долар, яким буде курс далі та чого чекати від цін

Валютні гойдалки: чому здорожчав долар, яким буде курс далі та чого чекати від цін

Нині долар в українських обмінниках коштує понад 28 гривень.

Гроші - найточніший барометр рівня воєнної загрози. Іще на початку листопада, щойно Кремль знову почав стягувати військову техніку до кордону, долар умить зреагував і його курс в Україні поповз угору. Перед святами він трохи пригальмував через так звані "витрати під ялинку".

Цього тижня - знову стрімке зростання. До неділі курс долара, правда, трохи впав. В обмінниках Києва долар коштує 28,28-28,30 грн. Про це 23 січня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Нацбанк запевняє, що має план, як реагувати на такі ситуації, і цього тижня використав свій інструмент.

КУРС СТРАХУ. ДОЛАРОВА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ

У вічній боротьбі долара і гривні під кінець 2021 року начебто виникло перемир'я.

"Наприкінці року зазвичай у грудні українці йдуть і продають долари. Щоб накрити святковий стіл, зробити подарунки", - пояснює фінансист Ерік Найман.

Та поки розпаковували подарунки і дивувались дешевій валюті, долар готувася до контрнаступу. З одного боку – це традиційне січневе підвищення.

"Бюджет 31 грудня роздає всім, кому винен. Гривня виявляється на валютному ринку і долар зміцнюється", - пояснює Найман.

З іншого - ключик від валютного спокою за межами нашої країни.

"Росія - це сюрприз. Ще пів року тому не було такого інформаційного фону. Якби був - курс зреагував би одразу", - зазначив колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов.

Головне питання зараз в українців: далі будуть діяти звичайні економічні прогнози чи курс нам тепер визначатимуть новини зі сходу?

Зростання курсу долара – як реагуватиме Нацбанк та чого чекати від цін в Україні | Новини тижня

ФЕНОМЕН: МІЦНА ГРИВНЯ

Торік гривня укріпилася настільки, що, за дослідженнями агенції "Блумберг", потрапила до світової десятки валют, які зміцнилися на планеті найбільше. І тримала гривня своє шосте місце дивовижно довго. Коли ж курс стрибнув уверх ледь не вертикально - жодних екстремальних цифр на вивісках обмінників не з'явилося.

То звідки в гривні такі успіхи? Перший козир – це симпатія Міжнародного валютного фонду. 2,7 мільярда доларів – стільки отримала від нього Україна.

Другий козир - аграрії. Цьогоріч вони отримали рекордні врожаї та продали їх на 25% дорожче, ніж позаминулого року.

Третій козир – метали та руди. Їхній експорт підріс до 80%. А все це - приплив валюти.

Ще один чинник – приблизно 15 мільярдів доларів від заробітчан.

Та й дрібніших джерел вистачало. Найекзотичніший – Україна дуже полюбилася туристам з арабських країн.

У підсумку іноземці повірили в гривню і почали інвестувати в державні облігації. Щедро міняючи валюту на гривню і купуючи українські цінні папери.

КУРС СТРАХУ

Нині ситуація один в один збігається з минулим січнем. Тобто курс долара навіть після стрибка опинився на старих позначках.

"У нас традиційно бюджетні витрати під ялинку качають початок січня", - пояснює Ерік Найман.

"Стільки зарплати, стільки на інфраструктуру, стільки на інвестиції", - каже Тимофій Милованов.

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Тож турбує не нинішня ціна валюти, а причини для таких стрімких стрибків. Головна з них - російська техніка біля українських кордонів.

"Почалася певна паніка. Усі, хто можуть і хочуть, побігли з української гривні. Це ОВДЗ, держоблігації. Хтось дивіденди почав виводити. Під різними приводами і соусами це певна втеча", - говорить Ерік Найман.

Як правило, йдеться про втечу так званих портфельних інвесторів. Коли вони почули неприємні новини, поспішили забрати свої гроші.

"Якщо береш економіку, з економічного погляду в Україні все добре. Залишився один маленький чоловічок по той бік кордону, у якого ключик від курсу гривні", - каже Ерік Найман.

До речі, платить Росія за таку поведінку власною катастрофою. Іще стрімкішим знеціненням рубля та фондовим падінням. Та нам важлива своя економіка. І тут слід відзначити поведінку українців. Жодних черг біля обмінників – здається, від валютної лихоманки вже колективний імунітет.

ЦІНОВИЙ ШТОРМ

Найбільш дратівлива ситуація для українців не з валютою. А з інфляцією і цінами, які зростали, навіть коли долар падав. І тут експерти винуватять пандемію та постійні локдауни.

"Це зараз світовий феномен. Зростання цін в усьому світі. У нас 10% - така інфляція в середньому. Це середнє зростання ціни. Навіть у США 7%. Там завжди було 0% або 2-3%. Але свого часу, коли в Штатах було 2% чи 0% то в нас було 15%, інколи 40%", - зазначив Тимофій Милованов.

Окремим пунктом світового цінового шторму став фантастичний стрибок вартості газу - до 2000 євро за тисячу кубів. І тут знову не обійшлося без втручання Росії. ЄС навіть почав розслідування газової атаки проти себе. Але знизити ціну поки вдалося не надто сильно і це теж б'є по Україні.

"Ми купуємо паливо, паливні продукти, нафту, газ. І коли ціна світова міжнародна на це зростає, Україна, як і вся економіка, потребує більше доларів", - каже Тимофій Милованов.

А це тягне догори і курс, і ціни. Причому на все - від овочів від фермерів до великих промисловців.

Влада намагається взяти ситуацію під контроль. Останні рішення стосуються контролю за націнками на соціальні продукти та продажу дешевого газу їхнім виробникам. І торги вже навіть відбулися.

Нацбанк своєю чергою закручує фінасові гайки, і щоб сповільнити інфляцію, НБУ підняв облікову ставку до 10%. І витратив понад два мільярди доларів на зміцнення гривні.

На кінець тижня долар подешевшав. І це добра новина. Бо Путін воює не тільки танками, курс страху - теж його зброя.