"Вам від Росії ще так прилетить": усе, що відомо про скандал із українською спортсменкою і донькою депутатки

Дівчина заявила, що полетить в Дубай, а дніпряни й надалі будуть ховатись у підвалах.

"Полечу в Дубай, а ви будете ховатися в підвалах" – чемпіонка України з академічного веслування, а також модель і дочка депутатки від “Слуги народу” у Дніпропетровській обласній раді Алсу Алєйнікова потрапила у грандіозний скандал. Дівчина цинічно висміяла горе, яке кожного дня переживають тисячі українців і побажала жителям її рідного Дніпра нових російських ракетних ударів, поки вони розважатиметься в Дубаї. Мережа від її слів в мить вибухнула. Українці обурені і готові знайти і провчити дівчину.

Про деталі найгарячішого скандалу, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

Як то кажуть, ще вчора про неї знали тільки її підписники в Інстаграмі і окремі любителі академічного веслування, а вже сьогодні вона прославилась на всю країну.

Скандальне відео у мережі з’явилося ще 27 квітня, здійняло неабиякий скандал і викликало шквал справедливого хейту на адресу дівчини. Але їй це схоже не допомогло. Вже незабаром з’явилося і друге.

Аісля почутого люди всерйоз задумалися, чи не з’їхала ця дівчина з глузду, адже кликала ракети на власне місто.

Від того моменту почали спливати і цікаві деталі про цю дівчину. Виявилось, що Алсу Алєйнікова – успішна спортсменка, медалістка, чемпіонка України з академічного веслування. До того, ж ще на початку вторгнення вона явно демонструвала свою проукраїнську позицію, хоч і російською мовою.

Що змінило думку цієї дівчини? Нині ж вона, як пише у себе в описі в Інстаграм, принаймні зараз в Україні жити не хоче.

Більшість з її фото у цій соцмережі, скоріш за все, саме з Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Схоже, з 2022 року саме там вона проводить більшість свого часу, або ж часто їздить на відпочинок. Де зараз сама дівчина – не відомо.

Дозволяє собі таке, бо дочка депутатки?

Але уважні користувачі провели швидке розслідування і дізнались ще більше цікавих деталей про Алсу, а точніше про її матір. Виявляється, народила і виховала таку “патріотку” срібна призерка Олімпіади-96 та депутатка від партії "Слуга народу" у Дніпропетровській обласній раді Діна Міфтахутдінова. Ну і як вам такий поворот подій? До речі, депутатка заяв власної доньки наразі не коментувала. А як думаєте ви, чи має після таких слів своєї доньки вибачитись Міфтахутдінова, а може й скласти свій мандат?

Діна Міфтахутдінова / Фото: Федерація академічного веслування України

Мережа в гніві

У коментарях же Алсу готові "розірвати на шматки". Вона своїми словами зачепила всіх українців. "Ми таке не прощаємо", "Неосвічена, невихована, обмежена тупенька. Ганьба батькам, їх сором", "А могла й далі жирувати. Потрібно було лише мовчати", "Прикольно, що у неї у профілі написано "помні о смерті". Іронічно виходить". І це тільки верхівка айсбергу.

Вибачень чи будь-яких пояснень своїм словам Алсу не дає і схоже не планує. Пізніше стало відомо, що дівчина після грандіозного розголосу видалила свою сторінку в соціальній мережі Інстаграм.

А ще жителі Дніпра запідозрили Алєйникову у колабораціонізмі та припустили, що вона вже втекла за кордон. Вони порадили їй не повертатися до міста.