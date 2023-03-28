"Ванна за пів мільйона на дві частини розвалилася": нові подробиці нічної атаки "Шахедів" на Київ

Пошкоджено адміністративне та торгівельне приміщення на другому поверсі, а також меблі та оргтехніка.

Минулої ночі Київ пережив чергову атаку росіян на столицю. У різних районах міста кияни чули роботу нашої ППО.

Сайт ТСН.ua дізнався подробиці нічного протистояння з ворогом. Та отримали відповіді на наші запитання від Київської міської військової адміністрації.

Відомо, що в результаті нічної атаки над небом Києва збили 12 "Шахедів". Ворог міняє тактику атакуючи місто в ночі? Як діяти громадянам в подальшому - сидіти вдома чи йти в укриття?

"Країна-терорист продовжує застосовувати свою тактику атак баражуючими боєприпасами з північно-східного напрямку. Сукупно, усіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено і знищено 12 ворожих БПЛА типу Shahed. Тактика росіян різна: вони можуть запускати дрони, для того, щоби першочергово чергу вразити об’єкти інфраструктури, або спробувати виявити райони розташування наших підрозділів протиповітряної оборони, а вже наступною хвилею запустити ракети по розвіданим цілям. Таким чином простежуються постійні, але марні намагання виснажити українську системи ППО. Країна терорист намагається атакувати столицю дронами переважно вночі, через те, що саме в темну пору доби мобільним групам-мисливцям за дронами візуально виявити їх важче.

Ми вкотре звертаємось до всіх мешканців Києва - чітко та неухильно дотримуватися вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку треба негайно прямуйте в найближчі укриття".

Мер Києва заявив про влучання та вибухи в двох районах столиці – Святошинському та Оболонському. Це не на жарт перелякало мешканців останнього району, але, на щастя, там не було прильотів. Чому тоді з’явилася така інформація, люди до цього часу цікавляться що саме постраждало?

"Внаслідок падіння уламків дрона у Святошинському районі столиці у торговельно-складській будівлі сталась пожежа. Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 200 квадратних метрів. Пожежу загасили. Жертв та постраждалих немає. Інформації щодо вибухів, чи влучань в Оболонському районі до ситуаційного центру КМВА не надходило".

Уточніть по постраждалому об’єкту у Святошинському районі, що саме постраждало – банк, жек, офіс?

"Сьогодні вночі внаслідок падіння уламків баражуючого боєприпасу сталася пожежа в двоповерховій торговельно-складській будівлі у Святошинському районі столиці. Внаслідок пожежі пошкоджено покрівлю на площі 200 квадратних метрів, адміністративне та торговельне приміщення на другому поверсі, меблі та оргтехніку. Внаслідок пожежі загиблих та травмованих не виявлено. Пожежу ліквідували".

Між іншим в соціальних мережах вже публікують відео з постраждалого складського приміщення. Там знищено чимало товару.

"Його вже не відновити. Там і ванна дорогуща… за пів мільйона і на дві частини розвалилася", - каже жінка на відео.

Нагадаємо, ввечері понеділка, 27 березня, окупанти знову запустили БпЛА "Shahed" в напрямку столиці. Попередньо, силами ППО в повітряному просторі навколо Києва знищено всі повітряні цілі.

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