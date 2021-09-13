Варення із шишок і пекельна аджика: фестиваль консервації в Запоріжжі вражав рецептами

Кілька тонн продукції після фестивалю вже традиційно передадуть бійцям на передову.

Варення з шишок, соуси із ревеню, пекельна аджика й цілковито авторські закрутки, які можна виставляти у музеї – у Запоріжжі відбувся всеукраїнський фестиваль консервації. Його учасники доводять: сьогодні закрутки - це більше не марудне стояння біля плити. Тепер це, насамперед, – мистецтво.

Про це йдеться в сюжеті кореспондента ТСН Якова Носкова.

Тернопіль, Київ, Дніпро, Кропивницький та багато інших – на фестивалі консервації у Запоріжжі учасники з усієї України. Закрутки – це не тільки смачно, а й, красиво, - кажуть організатори.

«Мені здається, це у нас в жилах, в крові, бо наші пращури-землероби завжди вміли зберегти свою продукцію і зробити це вишукано і цікаво», - переконує директор фестивалю консервації Віктор Бабенко.

Тільки авторські варення та десерти – своє хобі подружжя Навроцьких перетворило на сімейний бізнес. Працюють разом, але останнє слово, за чоловіком, бо він головний дегустатор. «Фундук, памела, арахіс, курага, ізюм, мигдаль, інжир, все залито медом – таким свіжим натуральним з Тернополя», - хизується своїм крамом учасник фестивалю.

На заході аджику варять просто неба, мають одразу сім рецептів пекельної смакоти. «Очі не можна чіпати, я не знаю, доби троє, а те й більше. Навіть миєш, а воно не відмивається. В'їдається просто в кістку. Навіть не руки, а просто кісточки печуть», - переконує кухар.

Новини України: варення з шишок та пекельна аджика – чим пригощали на фестивалі консервації в Запоріжжі

Перед тим, як щось обрати, покупці куштують. Найбільші черги – біля яток із варенням та, традиційно, з медовухою.

Від горіхів та соснових шишок – до розсолів, часнику та перцю: давні рецепти рятують від будь-яких хвороб, переконують майстри. «Соснові шишки від застуди. Чайна ложечка на склянку чаю і взимку будете здоровенькі», - переконує майстер.

Кілька тонн продукції після фестивалю вже традиційно передадуть бійцям на передову. Напередодні холодів вітаміни хлопцям не завадять.

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