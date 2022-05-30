Варшава була найбільш зруйнованим містом в історії: як полякам вдалося відновити повністю знищену столицю після війни

Варшава була найбільш зруйнованим містом в історії: як полякам вдалося відновити повністю знищену столицю після війни

Україна вивчає досвід у поляків, чия столиця була зруйнована на 90 відсотків під час Другої світової війни. Варшава має колосальний досвід відбудови, зокрема, у відновленні історичних будівель, які були знищені вщент.

Нацисти руйнували Варшаву методично й наполегливо, як росіяни Маріуполь. Місто обстрілювали, накривали килимовими бомбардуванням, підривати будівлі, а між тим – спеціальні каральні загони полювали на цивільних. Радянська армія – спостерігала. Архітекторка Ореста Ремешило-Рибчинська розповіла, що після каральної акції нацистів із майже мільйона мешканців на руїнах Варшави лишилося не більше тисячі людей. Варшава стала найбільш зруйнованим містом в історії.

Як полякам вдалося повернути столицю до життя після масштабних руйнувань і чого це коштувало - в сюжеті ТСН.

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Королівський замок - символ Варшави

Павло Б’єн - польський поет та історик, майже 10 років досліджує повоєнну історію рідної Варшави. Спеціально для українців розповів, як місто поставало із руїн. Історик розповів, що у 1939 році Королівський замок - символ Варшави - почали бомбардувати. В 1944 німці повністю знищили резиденцію. Будівля згоріла дотла. На реконструкцію треба було більше мільйона євро, але в необхідністі відбудови символу Варшави ніхто не сумнівався. Нарешті у 1971 році почалася робота, яка була б неможлива без фінансової підтримки поляків, які збирали кошти на відбудову.

Б'єн зауважив, що окрім фінансових, були й інші труднощі На допомогу прийшли старі фото. А ще – замальовки та креслення молодих архітекторів.

Архітекторка Ореста Ремешило-Рибчинська розповіла, що відновити історичний центр Варшави неабияк допомогли картини 17-18 сторіч. І сьогодні все це перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Варшавська опера

Ще один відновлений символ міста – Варшавська опера, або Великий театр. Як і маріупольський драмтеатр, його прицільно розбомбили. Нацисти цілеспрямовано нищили усе, що було дороге полякам. Великий театр був спроєктований у 19 столітті Антоніо Корацці. Під час оборони Варшави у вересні 1939 року будівля була розбомблена, але фасад і частина інтер'єру вціліли. Під час Варшавського повстання на руїнах опери вбили 350 цивільних. За словами поета, фасад театру повністю відновили, а от інтерʼєри та обладнання замінили на найновіші. Під час відновлення будівлі значно збільшили залу та сцену. Завдяки цьому Гранд Театр має сьогодні найбільшу сцену в Європі і є символом поєднання традицій та модерну.

Як відновлювалась після війни Варшава, яку зруйнували на 90% - ТСН

Палац культури і науки

Грандіозний Палац культури і науки мав стати подарунком Радянського Союзу – "даром дружби народів". Збудували його за проєктом, схожих висоток у Москві. Архітекторка розповіла, що для того щоб завести цей будинок культури, треба було у Варшаві, яка так постраждала в час війни, знести після війни ще декілька кварталів. За її словами, це поляки до сьогоднішнього дня не можуть пробачити.

Територія, яку розчистили задля найвищого хмарочоса, котрий для багатьох є символом радянської колонізації, довго лишалася порожньою – як похмура згадка про війну. Виправити це вирішили аж на початку 21 сторіччя. Тут звели футуристичний комерційно-розважальний центр.

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