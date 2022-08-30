Вартість кавунів у розпал сезону б'є рекорди: фермери розповіли, чи будуть дешевшати ягоди

Херсонщина, яка забезпечувала половину українського ринку баштанових, під окупацією. Миколаївщина - під постійними обстрілами, частина Запорізької області теж захоплена, або під ворожим вогнем. Залишився єдиний південний регіон - Одещина, де теж традиційно вирощували кавуни, йдеться в ТСН.

Сорт кавунів «Кримсон Світ» - представники голландської селекції завжди були популярними серед українців – їх родило багато, вони смачні, великі, а головне доступні по ціні…. Торік з поля ці ягоди продавали по 5 гривень за кіло, зараз по 25. Фермери пояснюють, що винна війна.

«Дуже багато фермерів не ризикнуло вкладати кошти в умовах повномасштабних воєнних дій. Це підняття ціни закупівельних матеріалів. Це насіння, добрива це паливо мастильні матеріали, цей рік знову став посушливим, технічна вода зросла в три чотири рази у цьому році», - каже голова асоціації овочеводів приміських районів Одеси Денис Ткаченко.

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Фермери, які цьогоріч все ж ризикнули посадити більше кавунів змінили географію продажів. «Цей рік звісно те, що повністю окупована Херсонщина, воно відзначилось, великий дефіцит продукції на ринку і звісно везуть там, де краща ціна. Якщо ціна в Києві буде краща і вища, навіть, ніж тут, на місці продажу, звісно продукція поїде туди», - додає Ткаченко.

На столичних базарах вони конкурують з азербайджанськими та турецькими. І часом дорожчі за імпортні. І звісно ж, ціна значно вища, ніж на полі, тому покупці часто проходять повз. Продавці радять не крутити носом, бо дешевших вітчизняних кавунів цього року не буде. Та й ці швидко закінчаться, бо з обсягами тимчасово окупованої Херсонщини, Одещина не зрівняється.

Кавун може обійтись і у 400 гривень. Натомість абсолютний ціновий рекорд встановив цьогоріч 9 кілограмовий херсонський кавун. Ягоду змогли вивезти з окупації і продали на благодійному аукціоні в місті Южне – його продали за 2000 гривень.

Кошти від продажу цієї ягоди додали до ста тисяч зібраних на аукціоні. Їх передадуть на потреби 28 бригади. Вона, зокрема, відйовує Херсонщину, щоб наступного року вся Україна знову мала удосталь своїх таких довгоочікуваних кавунів.

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