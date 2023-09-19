Вартість квартир у Києві продовжує стрімко зростати: рієлтор розповів чому та чого очікувати далі

Вартість оренди житла у Києві продовжує стрімко зростати. Так, за даними аналітиків Bird, у вересні медіана ціни на однокімнатну квартиру в збільшилася на 18%, і тепер становить 13 000 грн, на двокімнатну на 19% (19 100 грн) і на трикімнатну на 11% (30 600 грн) у порівнянні з серпнем.

Рієлтор Олександр Бойко у коментарі сайту ТСН.ua пояснив, що зростання цін пов’язане з інфляцією, сезонним збільшенням попиту та обмеженням пропозиції.

Чому дорожчає оренда квартир у Києві

Збільшена конкуренція між орендарями призвела до підвищення орендних ставок, каже рієлтор. Зі зростанням попиту власники нерухомості почали підвищувати ціни, оскільки збільшилася кількість орендарів, які конкурують за доступне житло. Це призвело до підвищення загальних цін на оренду житла в Києві.

“Початок навчального процесу вплинув на ринок оренди житла наприкінці літа та початку осені. Минулого року, під час періоду дистанційного навчання, багато студентів та сімей, можливо, відклали або припинили пошук житла. Це призвело до зменшення попиту на оренду житла Києві і, відповідно, до зниження орендних цін”, – розповів ТСН.ua Олександр Бойко.

У Bird також пояснюють це “феноменом вимивання дешевих квартир”. У зв‘язку з підвищеним попитом більше людей активно шукають житло, і як результат, дешеві і доступні варіанти нерухомості швидко “вимиваються” з ринку, оскільки їх купують або орендують.

Що буде з цінами далі

Прогнозувати, чи продовжать ціни на оренду зростати і надалі важко, каже Олександр Бойко. За словами рієлтора, це буде залежати від кількох чинників: знову ж таки інфляції, перебігу війни, політичних та економічних змін, інших факторів попиту та пропозиції.

“Можливо, ціни продовжать зростати, але вони можуть також стабілізуватися або зменшитися за умови поліпшення економічної ситуації та збільшення пропозиції на ринку. Очевидно, ринок нерухомості в Києві залишається динамічним та піддається впливу різних чинників”, – розповів ТСН.ua рієлтор.

Скільки коштує орендувати квартиру в Києві

За словами Олександра Бойка, станом на середину вересня 2023 року середня вартість однокімнатної квартири становить 11 000 – 13 000 грн. Двокімнатні і трикімнатні квартири коштують 15 000 – 20 000 грн.

Дані порталу m2bomber, який аналізує всі оголошення в Мережі, свідчать, що за рік середня ціна оренди виросла на 40,25% (до 17 000 грн). При цьому за шість місяців – майже на 42%. За останній місяць ціна виросла на 16,53% (з 14 589 до 17 000 грн).

Вартість оренди в оголошеннях у різних районах столиці дуже різниться. Так, у Деснянському районі середня ціна складає 9 500 грн. Водночас у Солом’янському – 17 250 грн. У інших районах ціни наразі такі:

Голосіївський район – 19 631

Дарницький район – 14 000

Дніпровський район – 14 500

Оболонський район – 14 250

Печерський район – 30 000

Подільський район – 12 500

Святошинський район – 12 000

Шевченківський район – 25 000

Що з цінами на купівлю квартир

Олександр Бойко каже, що після того, як ціни на нерухомість у Києві досягли свого мінімуму весною 2023 року, вони почали значно змінюватися в сторону підвищення. За словами рієлтора, це пов’язано із державними програми кредитування, які можуть стимулювати попит на купівлю житла.

“Доступність кредитів з низькою відсотковою ставкою призвела до збільшення кількості людей, які готові і можуть собі дозволити придбати нерухомість у кредит”, – розповів рієлтор.

Ще один фактор, що впливає на зростання попиту – це переселення мешканців з інших міст або регіонів. Олександр Бойко каже, що власники нерухомості почали використовувати цей попит для підвищення цін, тому в порівнянні з весною вони зросли.

За даними m2bomber, вартість м² на вторинному ринку зараз становить 52 763 грн (або 1 429 дол). За останні шість місяців ціна в гривні виросла на 5,81%.

Вартість оренди зросла не тільки в столиці

Зазначимо, що вартість оренди у Львові також суттєво зросла за останній місяць. Медіана однокімнатної квартири збільшилася на 2%, двокімнатної та трикімнатної на 11%, повідомляє Bird. Причини ті ж самі.

Так, середня ціна однокімнатної квартири на заході України перевищує столичну і становить 15 300 грн. Двокімнатні квартири у Львові здають за 17 800 грн, трикімнатні – 21 000 грн.

Що було раніше

Як повідомляв президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта, вже восени винаймати житло стане дорожче на 10–15%. Водночас ціни на купівлю житла залишаються приблизно на одному рівні.

Читайте також: