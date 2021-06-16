Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожча вища освіта

Контракт у вишах Києва вищий, ніж в регіонах.

Цього року зросла вартість навчання в українських університетах. У середньому ціни за рік навчання на контракті виросли на 10%. Найдорожче отримувати вищу освіту в столичних навчальних закладах, а також на найбільш популярних фахах. Менше обійдеться контракт у регіональних університетах.

ТСН.ua зібрав інформацію про вартість навчання в українських університетах, які торік були найбільш популярними серед абітурієнтів.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КНУ станом на 16 червня не оновив інформації про вартість навчання в університеті у 2021-2022 роках. Контракт залежить від спеціальності. Торік ціни були такими:

галузі природничих та гуманітарних наук, електроніки та комунікацій, математики та статистики - від 31 тис. грн.

переклад з іноземних мов - 31,5 тис. - 48,4 тис.

інформаційні технології - від 35,3 тис.

журналістика - 48 тис.

право - 55,4 тис.

міжнародні відносини - 57,4 тис.

КПІ імені Ігоря Сікорського

Середня вартість навчання в КПІ - 30,8 тис. грн. Контракт у галузях природничих наук коштує найменше: від 16 600 грн ("Фізика і астрономія"). Найдорожче - "Інформаційні технології" (фах "Інженерія програмного забезпечення") - 45 000 грн.

Вартість навчання:

інженерія - 16 000 грн - 25 000 грн

менеджмент - 34 900 грн

маркетинг - 34 900 грн

інформаційні технології - 35 000 грн - 45 000 грн

журналістика - 38 500 грн

право - 39 500 грн

іноземна філологія - 40 500 грн - 43 800 грн

Львівський національний університет імені Івана Франка

Середня вартість навчання в ЛНУ - понад 25 тис. грн. Найменша вартість навчання в галузі педагогіки - від 23 642 грн. Найдорожче обійдеться рік контракту - фах "Міжнародне право" - 38 255 грн.

Вартість навчання:

природничі науки - 23 642 грн - 26 205 грн

політологія - 24 942 грн

психологія - 28 500 грн

журналістика - 28 500 грн

іноземна філологія - 30 030 грн - 35 195 грн

право - 38 255 грн

міжнародні відносини - 35 195 грн - 38 255 грн

туризм - 28 500 грн

педагогіка - 24 942 грн

Національний університет "Львівська політехніка"

Вартість навчання в політехніці різниться з огляду на галузь знать. Найдешевше - на спеціальностях "Енергетичної інженерії" - 13 500 грн. Найбільше коштує рік навчання на "Інформаційних технологіях" - 36 00 грн.

Вартість навчання:

комп'ютерні науки - 35 000 грн

транспорт - 16 900 грн

міжнародні відносини - 30 060 грн

філологія - 32 000 грн

архітектура та будівництво - 17 900 грн - 30 060 грн

інформаційні технології - 33 000 грн - 36 000 грн

журналістика - 30 060 грн

право - 31 000 грн

Київський національний торговельно-економічний університет

Середня вартість навчання в КНТЕУ - 25 тис. грн. Найдешевше - 28 820 грн обійдеться рік контракту у галузях "Соціальне забезпечення", "Інформаційні технології", "Спортивний менеджмент" і "Харчові технології".

Вартість навчання:

комп'ютерні науки - 34 050 грн

політологія - 34 050 грн

міжнародні відносини - 34 050 грн

філологія - 34 050 грн

туризм - 34 050 грн

маркетинг - 34 050 грн

журналістика - 30 060 грн

психологія - 34 050 грн

Національний авіаційний університет

Вартість навчання в НАУ - 21 тис. грн. Рік контракту стартує від 17 тис. грн на "Прикладній інженерії" та "Хімічі та біотехнології" до 33 тис. грн - "Міжнародні відносини".

Вартість навчання:

комп'ютерні науки, кібербезпека, інформаційні технології - 26 000 грн

транспортні технології - 23 000 грн

авіаційний транспорт - 20 00 грн - 30 000 грн.

журналістика - 31 000 грн

міжнародні відносини - 32 000 грн - 33 00 грн

право - 32 000 грн

психологія - 26 000 грн

філологія - 32 000 грн

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Середня вартість навчання в КНЕУ - понад 27 тис. грн. Найдешевші факультети обілку, фінансів, соціології, психології та фінансів - від 26 800 грн. Найдорожчі - міжнародні відносини - 32 900 грн.

Вартість навчання:

управління та адміністрування - 28 200 грн

менеджмент - 32 900 грн

журналістика - 26 200 грн

психологія - 26 200 грн

міжнародні відносини, кібербезпека - 32 900 грн

право - 38 200 грн

комп'ютерні науки - 30 000 грн

філологія - 32 000 грн

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

У середньому рік навчання на контракті в університеті Каразіна - понад 19 тис. грн. Найдешевше - на освітніх програмах "Математика та інформатика", "Біоінженерія", "Фізика", "Хімія" - 12 580 грн.

Вартість навчання:

середня освіта - 16 670 грн

менеджмент - 25 550 грн

журналістика - 25 550 грн

психологія, туризм - 25 550 грн

міжнародні відносини, кібербезпека - 25 550 грн

право - 25 550 грн

іноземна філологія - 25 550 грн

українська філологія - 20 740 грн

Києво-Могилянська академія

У середньому вартість навчання в КМА коштує трохи більшн 38 тис. грн. Найдешевші - природничі науки: від 23 тис. грн. Найдорожче обійдеться рік навчання на міжнародних відносинах - 62 тис. грн.

Вартість навчання:

природничі науки - 23 100 грн

українська філологія - 36 000 грн

політологія - 37 000 грн

психологія - 37 500 грн

журналістика - 43 000 грн

іноземна філологія - 50 000 грн

інформаційні технології - 55 000 грн

право - 61 000 грн

міжнародні відносини - 62 000 грн

Національний медичний університеті імені О. Богомольця

Середня вартість навчання в медичному університеті - 29 тис. грн. Найдешевше обійдеться контракт на "Фізичні терапії" - 18 832 грн.

медицина - 40 080 грн

педіатрія - 31 074 грн

стоматологія - 42 000 грн

фармація - 31 074 грн

Вартість навчання в університетах залежить від рівня інфляції та видів видатків на освітній процес. Щороку контракт зростає на одну-дві тисячі гривень. До слова, здобуття вищої освіти у виші платять близько 50% випускників. Наприклад, торік в Україні державне замовлення для бакалаврів денної та заочної форми становило понад 84 тисяч місць, а закінчили навчання у школі - 222 тисячі учнів.

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