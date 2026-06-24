Вартість проїзду у Києві: коли метро може "злетіти" до 30 гривень і чому назріває бунт

Вартість проїзду у Києві — у Київраді хочуть зупинити зростання цін до 30 гривень

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Проти зростання вартості проїзду у громадському транспорті Києва виступили у Київраді. Депутати зареєстрували відповідний проєкт рішення, яким хочуть зупинити «космічне» подорожчання вартості проїзду від 8 до 30 гривень. Розглянути проєкт рішення мають 9 липня, а за планами КМДА зростання вартості проїзду заплановане з 15 липня.

Проєкт рішення щодо скасування запланованого здорожчання вартості проїзду підготував депутат Київради Леонід Ємець. Він каже, що проти підняття вартості проїзду виступають й інші депутати.

Тарифи на проїзд: вимоги від Київради та обіцянка скасувати рішення

«У проєкті рішення є три позиції. Перша — оскільки Київрада сама, згідно із законом, не може формувати тарифи, бо це повноваження виключно КМДА, ми рекомендуємо чиновникам дослухатися до думки громадськості, а це кілька петицій проти підняття тарифів, і не піднімати їх до 30 гривень за поїздку. І я впевнений, що вже сформоване рішення ще можна переглянути», — розповідає ТСН.ua Леонід Ємець.

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Також депутати Київради вимагають від профільних департаментів надати обґрунтування: чому саме на таку цифру у 30 гривень вони вийшли. Та надати альтернативні варіанти щодо компенсації метрополітену коштів з міського бюджету, необхідних для функціонування без покладання додаткових витрат на пасажирів.

«І третє — ми нагадуємо посадовцям КМДА, що депутати не можуть впливати на формування тарифів на проїзд, але ми маємо право, згідно із законом, скасовувати рішення виконавчого органу після того, як вони вступлять в силу. Тобто, якщо до нас не дослухаються, депутати будуть скасовувати ухвалення цього рішення. У цьому мене підтримує значна кількість колег», — зауважує Леонід Ємець.

Громадський транспорт після здорожчання стане розкішшю

Він додає, що жоден метрополітен світу не є комерційно вигідним підприємством, і піднімаючи тариф на проїзд у чотири рази, місто аж ніяк не підтримує інтереси громадян, які виступають проти цього.

«Громада Києва, особливо та, її частина, яка регулярно користується метрополітеном та наземним транспортом, вона просто не зможе платити 30 гривень за поїздку, якщо скажімо треба робити три пересадки по дорозі на роботу і у зворотному напрямку. Якщо у людини є потреба користуватися транспортом двічі на день — на роботу та додому, то їй доведеться витрачати у місяць тисячі гривень лише на проїзд. А якщо є потреба робити щоденно 3-4 поїздки, то це ще більше», — зазначає Леонід Ємець.

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До цього він додає, що для київських вчителів, медиків, соціальних працівників, які отримують зарплату в районі 15–20 тисяч, громадський транспорт взагалі стане недоступним, бо не кожен зможе собі дозволити придбати проїзний за майже 5 тисяч гривень.

Вартість проїзду: чи дійсно кияни багатші за жителів Лондона?

«При цьому людям не пропонують жодної альтернативи. Саме тому ми вимагаємо від Департаменту економіки та інвестицій КМДА надати повне обґрунтування нових тарифів. Адже кияни не можуть віддавати усю свою зарплату лише на проїзд у транспорті. Насправді альтернатив щодо варіантів вартості проїзду може бути багато. Їх варто розглядати, а не ухвалювати рішення про підняття тарифів у чотири рази, бо це для більшості містян просто закінчиться фінансовою катастрофою», — каже Ємець.

За його словами, через протистояння центральної та місцевої влади, коли з бюджету міста забрали 8 мільярдів гривень, а потім ще 10 мільярдів, зараз намагаються покрити «нестачу» за рахунок киян.

«Це, як на мене, не зовсім справедливо, бо у країні війна. Якщо ми розглянемо коефіцієнт або співвідношення середньої заробітної плати Лондона та Києва з вартістю метро, то ми отримаємо ситуацію, за якої мешканці Лондона платять менше за користування метро зі своїх зарплат, ніж кияни. Кияни що, багатші від мешканців Лондона? Між іншим, Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, який серед іншого підвищив тарифи на громадський транспорт, зараз йде у відставку, бо британцям це не сподобалося», — зауважує Леонід Ємець.

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Нові тролейбуси, як передвісники зростання вартості проїзду

Тим часом у Києві киянам почали демонструвати нові тролейбуси, які закупило місто і випускає на маршрути перед подорожчанням вартості проїзду. Також активізувалися розмови про закупівлю нових поїздів для метрополітену. А все це — кошти.

«Очевидно, що у місті є де знайти гроші, щоб покрити ці витрати, які хочуть перекинути на плечі та гаманці киян. Просто потрібно краще пошукати. Особисто я вважаю, що у Києві потрібно залишити вартість проїзду на тому рівні, який є зараз, — 8 гривень. Вона має залишатися такою до кінця війни. Як тільки бойові дії припиняться, можемо перейти до перегляду вартості проїзду. А зараз через такі витрати — люди просто перестануть їздити на метро. І що їм робити: брати кредити, щоб купувати авто, а потім ще кредит, щоб придбати бензин?», — зазначає депутат.

Вартість проїзду — все вирішиться у Київраді

На думку Леоніда Ємця, у Києва достатньо ресурсів, щоб не збільшувати тарифи на проїзд. За його словами, питання тарифів буде розглядатися на сесії Київради 9 липня, і це стане своєрідним днем «Х».

«Я гадаю, що нам вдасться не допустити збільшення тарифу. Якщо кияни у цей день прийдуть під Київраду, щоб сказати „ні“ новим тарифам, — буде легше переконати владу цього не робити. Розумієте, Київ, не піднімаючи тарифи, витримає. Я маю на увазі і метрополітен, і «Київпастранс». Вони витримають на цих восьми гривнях за поїздку, на яких трималися понад чотири роки війни, а от кияни — не витримають. Тому треба шукати ресурси, а до питання підвищення тарифів повертатися одразу після закінчення війни», — підсумовує Леонід Ємець.

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Дата публікації 22:00, 24.05.26 Кількість переглядів 244 Ціни на проїзд— х4! Ось куди насправді підуть ці гроші!

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