Вартість яєць зростає: чому вони стали делікатесом і що буде з цінами далі

Вартість яєць зростає: чому вони стали делікатесом і що буде з цінами далі

Десяток коштує 45 гривень.

Яйця стали делікатесом. Новорічні свята закінчилися, а ціни на базовий для українців продукт ростуть і далі.

Чому яйця дорожчають і що буде далі з цінами, у сюжеті Сніданку з 1+1.

Ціни на яйця вражають: десяток коштує 45 грн. Тим часом у сусідній Польщі десяток коштує 28 грн, а в Іспанії - 34 грн. "І до нового року, і після нового року ціна на яйця надзвичайно висока. Це в першу чергу зумовлено фактичними витратами на виробництво цієї продукції", - каже економіст Олег Пендзин.

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Впливає на ціну ще й сезонність, підйом цін на зернові, а також ціни на газ. "Якщо уряд не втрутиться у ситуацію з цінами на енергоносії, то асоціації виробників змушені будуть інформувати уряд про підняття цін на їхню продукцію", - наголошує експерт.

Наприкінці грудня Асоціація птахівників України вже повідомила уряд про критичну ситуацію. Втім, надія на те, що вони отримають дотації, з'явилася.

"Птахівництво є одним із найбільших споживачів газу. За рік газ виріс у 12 разів. Ми є учасниками цього звернення. Поки цей механізм не запущений, підготовка відбувається на рівні документів. Але ми сподіваємося, що уряд буде спроможний хоча б на три-чотири місяці запустити механізм.", - каже виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко.

За його словами, якщо птахівників почують, то зниження цін на яйця українці побачать уже в лютому.