Вартий фільму детектив: копи зловили злочинця, який маскувався та переховувався 17 років

На дачному масиві за 20 кілометрів від Рівного затримали злочинця. За злочин його засудили ще 17 років тому, але під варту його так і не взяли – бо на останнє засідання суду, де оголошували вирок, він просто не прийшов. І увесь цей час він переховувався та змінював місця проживання. Але десь таки оступився – бо знайшли й затримали. Проте тепер покарання він може й уникнути.

Чоловіка, який 17 років втікав від копів, врешті помістили у СІЗО на Рівненщині. Ще на початку 2000-х за побиття і вимагання грошей його засудили на п'ять з половиною років - та він втік. А коли його затримували, то побачив з вікна, що оточений поліцією – тож влігся на ліжку й просто чекав на затримання.

Про це 14 липня йдеться в сюжеті Анни Махно в ТСН.19:30.

Дачний масив нині гуде. Історія, кажуть місцеві, немов за сценарієм фільму. Затримували 42-річного Олександра, який 17 років втікав спершу від міліції, а потім і від поліції.

Чоловік завдав тілесні ушкодження мешканцю у Рівному і почав вимагати у нього 100 доларів. Це було 2002-го, розповідає ТСН оперативник і за це, каже, винного засудили на п'ять з половиною років за ґрати. Але під варту його тоді не взяли, бо він на засідання суду не з'явився. Був присутнім лише його адвокат. Відтоді Олександр, аби не втрапити до в'язниці, переховувався, ні з ким не спілкувався та постійно змінював місце проживання.

Та врешті поселився із жінкою. Вона, кажуть сусіди, про минуле чоловіка знала не все.

"Навіть прізвище не знала. Казала, що запитувала його, але він не казав", - розповідає сусід Іван.

Поспілкуватися з жінкою ТСН не вдалося.

У будинку за 20 кілометрів від Рівного серед зелені і дач і жив останні роки до свого затримання Олександр зі своєю співмешканкою. І тільки зараз, кажуть сусіди, розуміють, наскільки підозріло він поводився.

"Його то й мало бачив, він мало спілкувався", - каже сусід Іван.

"Виходив на вулицю, вже як темніло", - згадує ще один сусід Іван.

"Зі мною не спілкувався. Коли йшов – опускав голову, уникав", - говорить сусідка Віра.

Дізналися про минуле сусіда після гостин поліції. Олександр чекав на копів у ліжку.

"Він почув, що загавкали його пси. Виглянув в одне вікно - побачив працівників поліції. Зрозумів, що будинок вже оточили і він собі ліг на своє ліжко і чекав, поки до нього зайдуть", - розповідає оперуповноважений поліції.

Також читайте На Хмельниччині затримали пенсіонера, якого підозрюють у розбещенні власної онуки

І цікавило чоловіка лише одне - хто його "здав", чи приїжджала поліція раніше, чи дивилися цей будинок, де він допустив помилку.

Як поставився до затримання кривдника потерпілий, дізнатися не вдається. Вже кілька років він живе у притулку - інсульт розбив, він практично не ходить і слабо говорить.

Чи сяде нападник за ґрати, адвокати у сумнівах. За його категорію злочинів строк давності – 10 років. І хоча їх призупинили, бо розшукували, але навіть цей термін вже вийшов, кажуть юристи.

"Ці строки давності через розшук продовжуються до 15 років від дня вчинення злочину. Насправді вже на сьогодні має відповісти суд, чи приводити цей вирок до покарання", - говорить рівненська адвокатка Тетяна Бідюк.

Тож провівши пів життя ховаючись, Олександр знову сяде на лаву підсудних. І тепер до вироку вже точно буде під вартою.

Читайте також: