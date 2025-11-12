У Києві відбулася магічна гала-прем’єра фільму “Вартові Різдва” — диво і справжнє свято (фото, відео)

Прем'єра "Вартових Різдва"

Реклама

Вартові Різдва — на поштовій марці. До прем’єри нової різдвяної казки «Укрпошта» випустила святкову марку. Її урочисте погашення відбулося на допрем’єрному показі фільму.

«Вартові Різдва» — картина виробництва 1+1 Медіа разом із партнерами відкриває святковий сезон кінопоказів.

На презентації стрічки побував кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Реклама

В одному зі столичних кінотеатрів уже панує різдвяна атмосфера. Знайомство з ельфами, зіркові фотосесії, сяюча ялинка і морозиво. Тут презентують фільм «Вартові Різдва». Нову українську комедію підтримав і національний оператор поштової зв’язку «Укрпошта».

Прем’єра фільму

«Наш фільм зібрав навколо себе велику кількість партнерів. Кожен з них для нас максимально цінний і звичайно „Укрпошта“ також доєдналася до нашого проекту, стала частиною нашої історії, випустила марку, відправили листи зі своїми побажаннями, можливо дітлахи напишуть листи святому Миколаю», — каже Анна Гончар.

Дітлахи пишуть листи тут-таки. І діляться, чого просять у різдвяних чарівників.

«Щоб він мені приніс книжки і кросівки нові».

«Я пишу листа святому Миколаю, для того, щоб на Миколая тато став добрим. До нас додому приходить дворовий кіт, я його назвала Олег і він дуже ласкавий, я хочу шоб тато дозволив його забрати собі».

Святий Миколай, Санта Клаус і прадавній Дух зими — зображені на святковій марці, яку «Укрпошта» презентує до прем’єри фільму. І от — урочисте погашення марки із штемпелем першого дня. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський натискає печатку разом зі співавторкою сценарію Тетяною Шулікою.

Реклама

«Це таке поштове свято, коли всі вітають своїх рідних. Бійців Збройних сил, їм рідні пишуть листи, діти багато пишуть. І марки це те шо іде на листах приносить трохи позитивного настрою», — сказав Смілянський.

Погашення марки

«Вартові Різдва» розповідає про трьох чарівників, які змагаються — хто з них має бути головним на це свято. Але їхня конкуренція призводить до того, що свято зникає взагалі, а самі вони втрачають свої чари. Це перша повнометражня картина виробництва 1+1 з партнерами. Керівник телевізійного бізнесу 1+1 Медіа Максим Кривицький розповідає про плани вже на наступний рік.

«Тільки на 2026 рік ми самі та з партнерами запускаємо 8, може бути 10 проектів. Це різна тематика, найбільше ми хочемо охопити найширшу — тобто сімейну аудиторію, коли в кіно ходять не лише парами, а й з друзями, приходять із дітьми», — каже він.

Різдвяна комедія для всієї родини «Вартові Різдва» у кінотеатрах країни вже від завтра, 13 листопада.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 9:00 новини 12 листопада. ГУЧНІ ВІДСТАВКИ І ЗАТРИМАННЯ в ОПЕРАЦІЇ МІДАС! Евакуація із ЗАПОРІЖЖЯ!