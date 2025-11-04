Ватажок «мафії» в «Укрзалізниці» на прізвисько «Дєд»

Ватажок «мафії» в «Укрзалізниці» на прізвисько «Дєд» вийшов під заставу. Чоловіка підозрюють у тому, що він багато років займався поборами з працівників компанії, зокрема, отримував хабарі від провідників, начальників потягів та ремонтних бригад.

Про це голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка ТСН.ua Ірина Кондрачук.

«Ватажка „мафії“, яка десятиліттями наживалася на „Укрзалізниці“, на прізвисько „Дєд“ випустили під заставу», — сказав Перцовський.

Нагадаємо, у грудні 2024 року поліція та «Укрзалізниця» провели спецоперацію, в результаті якої затримали високопосадовця компнії на прізвисько «Дєд». Чоловік нібито упродовж багатьох років керував корупційною схемою, отримуючи побори від провідників, начальників потягів та ремонтних бригад. За інформацією джерел «ВВС Україна», ця система діяла десятиліттями, ще від часів СРСР.

Хабарі платили за престижні міжнародні маршрути. Щоб «відбити» гроші, провідники займалися перевезенням безквиткових пасажирів («зайців»), торгівлею алкоголем та контрабандою на міжнародних рейсах. Завдяки цьому провідники «заробляли» додатково 2-3 свої зарплати.

На момент затримання «Дєду» було 78 років, але він продовжував керувати «мафією», контролюючи побори та кадрові питання.