Важкий період почнеться вже у травні: Зеленський і Буданов попередили українців

Цей прогноз від Буданова має почути кожен українець. Очільник Головного управління розвідки зробив приголомшливий, а головне відвертий прогноз. На Україну чекає важкий період на фронті уже в травні. Тим часом президент Зеленський назвав те, що дозволить Україні перехопити ініціативу на фронті.

Як скоро Росія піде у новий наступ, чи втримають фронт ЗСУ, як Україна повертатиме окуповані території та які прогнози зробили Зеленський і Буданов? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

На Україну чекає “важкий період” вже від травня

Українська розвідка попереджає: травень 2024 року стане важким періодом як для ЗСУ, так і для всієї країни. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саме наприкінці весни росіяни підуть з новою силою в атаку, а також готують нову хвилю мобілізації. Тепер же свою оцінку дали і в ГУР. В інтерв’ю BBC очільник управління Кирило Буданов заявив, що новий наступ росіян буде “комплексним” і навіть зробив прогноз. За його словами, проблеми будуть не тільки на фронті, а й всередині країни, тож українцям знову варто згуртуватися.



“На нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть,p… Я і про фронт в тому числі. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня”, — сказав Буданов.

На питання журналістки, чи мова йде і про внутрішньо-політичну ситуацію, очільник ГУР відповів: “Мова про все”.

“Армагеддону не буде”

Але, Армагеддону точно не буде. Буданов визнає, що в України є принаймні кілька системних проблем, які тягнуться вже доволі довгий час. Але попри всі ці негаразди, все, на що спромоглась Росія — це захоплення Авдіївки. Вистоїмо і зараз, впевнений Буданов. “Панічні” настрої в ЗМІ, зокрема і в світових, начальник ГУР вважає безпідставними.



“Послухайте, якщо ми з вами говоримо про сценарії, які розробляються, які можуть бути — так в будь-якому випадку є, скажімо так, позитивні для однієї зі сторін і негативні для другої зі сторін сценарії. Немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України. Так, якщо говорити, що все буде йти погано — ну, цілком зрозуміло, що і результат буде поганий. Проте, якщо підуть зміни на краще — а підстави вважати, що так буде, все ще є.

Так, є проблеми на фронті, але треба теж відверто казати – ці ж проблеми не сьогодні з'явилися, і не місяць тому, і навіть не три місяці тому. Це системна проблема, з якою ми зіткнулися. І разом з тим треба пам'ятати, що Україна все ще існує…

Дивіться, у росіян був реальний успіх на Авдіївці. Це треба визнати. Це факт. Вони це змогли. Все інше — ну, поки зарано про це говорити”, — прокоментував головний розвідник України.

Важливість західної допомоги

Зі слів Буданова стає зрозуміло, що на його думку, невдачі України та складнощі на фронті останніх місяців пов’язані з перебоями західної допомоги. Варто сказати, що не так давно подібну оцінку давав і його американський колега — директор ЦРУ Вільям Бернс. У березні 2024-го він чітко заявив: без допомоги США, в Україні може бути “більше Авдіївок”.



“Без додаткової допомоги у 2024 році ви побачите більше Авдіївок, і це, як мені здається, було б величезною та історичною помилкою для Сполучених Штатів”, — зауважив Вільям Бернс.

19 квітня, напередодні історичного за своєю значимістю голосування за допомогу Україні у Палаті представників Конгресу США Бернс знову заявив, що без американської допомоги Україна навряд чи протримається навіть у 2024 році:



“Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання”.

На щастя, 20 квітня законопроєкт таки ухвалили і вже 23 квітня його має розглянути Сенат, а потім і підписати президент. На думку експертів, переживати Україні вже немає за що, і обіцяна допомога буде. Крім цього, як пишуть ЗМІ, у Пентагоні уже готові надіслати Україні перший в цьому році повноцінний пакет допомоги. Зброя прибуде дуже швидко — менш ніж за тиждень, тільки-но набуде чинності закон.

Поворотний фактор у війні

Саме цей фактор і стане поворотним у війні, вважає Володимир Зеленський. В інтерв’ю телеканалу NBS News президент приділив найбільше увагу американській допомозі. Раніше він казав, що через нестачу боєприпасів і техніки від Заходу Україна втратила пів року. Це не має повторитися.

Що допоможе перехопити перевагу у росіян

Наразі найважливіше — отримати додаткові системи ППО і далекобійну зброю. Як відомо, американські законодавці вписали один дуже важливий пункт у законопроєкт про допомогу Україні. Якщо його підпише Байден, то він буде зобов'язаний передати ЗСУ далекобійні балістичні ракети ATACMS. Такі наші захисники успішно запускали ще у 2023-му, коли вдалося вразити десятки російських гелікоптерів і кілька літаків на авіабазах РФ в окупованому Луганську і Бердянську.

Вже цього року ЗСУ вдарили ATACMS по летовищу у Джанкої, що в окупованому Криму, знищивши передовий російський комплекс ППО С-400 “Тріумф”. Як бачите “Тріумф”, який самі ж росіяни називали кращим за Patriot, на відміну від нього, балістику збити не зміг. Тож ці ракети, точно допоможуть ЗСУ перехопити перевагу у росіян.

Зеленський назвав місто, яке РФ хоче захопити до 9 травня

Підтримавши законопроєкт, у США показали, що Україна — не новий Афганістан. Наразі ж питання лише у швидкості ухвалення рішень у Вашингтоні. Зеленський закликав Сенат не підвести Україну, і поквапитися, бо в Кремлі уже поставили своїй орді чіткі задачі: до 9 травня Путін хоче захопити Часів Яр — місто на Донеччині поблизу Бахмута, яке дасть РФ шанс прорватися далі — наступати на ключові міста Донбасу: Краматорськ і Слов’янськ. Армія РФ уже впритул до міста, повідомляють аналітики Deep State, тож Україні потрібна зброя тут і зараз, щоб стабілізувати фронт.

Реакція Зеленського на чутки про те, що Трамп хоче віддати РФ окуповані території

Яке б це було інтерв’ю Зеленського, якщо б у нього не запитали про Трампа. Не оминули цієї теми і журналісти NBS, бо вони ж американці, а Трамп має всі шанси вже наприкінці 2024-го вдруге перемогти на президентських перегонах у США. Дональд Трамп відомий своїми одіозними заявами про Україну. Наприклад, як писало видання The Washington Post, Трамп серйозно думав запропонувати Україні мир в обмін на захоплені Росією землі. Зеленський вважає це лише “чутками”. Будь-хто в світі, чи то президент, чи звичайна людина має зрозуміти і пам’ятати одне: Путін не зупиниться на Україні. Його план — відновлення СРСР 2.0 і, в разі поразки України, кремлівського диктатора не злякає навіть НАТО.

Прогнози військових

Утім, Україна все ще стоїть і буде стояти. Відомий український військовий, заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади, екскомандир “Азову”, майор ЗСУ Максим Жорін назвав те, на що реально зараз здатні росіяни, а також як і де саме, скоріше за все, вони наступатимуть у травні.



“Незважаючи на різні не дуже оптимістичні новини останнім часом, я не бачу високої вірогідності прям масштабного «обвалу фронту» — зараз часто використовують таке формулювання, хоч воно і не зовсім коректне. Ну звісно, якщо ми всі розслабимось і забʼємо — то може бути, але при адекватному розкладі навряд.

Окремі ділянки продавити, при накопиченні відповідної кількості сил та засобів, можуть. Ми це вже бачили: росіяни вміють вперто давити там, де визначають для себе пріоритети.

На таких ділянках вони не жаліють жодних ресурсів, і десятки тисяч загиблих це теж не привід зупинитись. Саме за рахунок такого «підходу» вони можуть мати успіх. І будуть таку тактику використовувати далі — не лише на Сході, наприклад, а й на інших напрямках, в тому числі на кордоні”, — сказав Жорін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ І БУДАНОВ ПОПЕРЕДИЛИ ВСІХ: важкий період в Україні почнеться вже у травні!

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