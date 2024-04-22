"Важкий період" для ЗСУ, ймовірний наступ РФ на Київ та "Майдан-3": гучні заяви Буданова для BBC

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов дав велике інтерв'ю BBC News Україна, під час якого попередив про "важкий період" на фронті, нові потужні ракетні атаки РФ та прокоментував вбивство російського пілота Кузьмінова.

ТСН.ua зібрав ключові заяви головного розвідника України.

На Україну очікує "важкий період" вже від травня

Буданов попередив, що найближчим часм на фронті чекає досить важка ситуація.

"Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - зазначив він, додавши, що окупанти будуть використовувати комплексний підхід.

"Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня. Мова про все", - резюмував керівника ГУР.

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Нові деталі збиття російського бомбардувальника Ту-22М3

Минулого тижня Україна збила російський бомбардувальник Ту-22М3, який атакував Україну. Буданов розповів, що до операції причетні розвідник. Операцію готували довго. За його словами, українські захисники збили літак, коли він вийшов на рубіж.

"Я не хотів би, чесно кажучи, розкривати це все. Можу єдине сказати – літак був вражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. Це той же, як-то кажуть, прийом і ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50", - сказав Буданов.

Очільник ГУР зауважив, що це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні.

Чи буде повторний наступ РФ на Київ

Буданов заспокоїв киян та наголосив, що станом на зараз загрози повторного наступу армії Путін на столицю не спостерігається.

За його словами, наразі ситуація з підготовкою росіян до імовірного другого наступу на Київ не змінилася.

"Станом на зараз (загрози - ред.) - абсолютно немає", - заявив він.

"Немає підстав вірити у стратегічний програш України"

Попри труднощі на фронті через затримку допомоги від партнерів, наразі немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України у війні проти Росії, запевнив голова розвідки.

"Якщо ми з вами говоримо про сценарії, які розробляються, які можуть бути – так в будь-якому випадку є, скажімо так, позитивні для однієї зі сторін і негативні для другої зі сторін сценарії. Немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України. Так, якщо говорити, що все буде йти погано – ну, цілком зрозуміло, що і результат буде поганий. Проте, якщо підуть зміни на краще – а підстави вважати, що так буде, все ще є", - наголосив Буданов.

Очільник ГУР попередив про нові ракетні атаки РФ

За прогнозами ГУР, країна-терористка ще може завдати декілька серйозних ракетних ударів по Україні, але "це не безкінечно".

Дивіться, більше року не було жодного удару по енергетиці. Ну цілком зрозуміло, що за наявності виробництва вони трошки їх накопичили. Вони особливо накопичили морський компонент ракет, оперативно-тактичного ракетного озброєння. Але поки що він активно не застосовується", - пояснив він.

За його словами, росіяни "дуже серйозно вичерпали свої запаси" авіаційних ракет.

Наслідки ракетної атаки на Чернігів 17 квітня / Фото: ДСНС України у Telegram

Буданов прокоментував вбивство російського пілота Кузьмінова

У ГУР визнали, що не варто було відпускати з-під нагляду російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав до України вертоліт Мі-8 і якого згодом вбили в Іспанії.

"Це, на жаль, класична психологічна помилка людей. Коли люди розслабляються, у них з'являються гроші і вони нібито дивляться за своєю безпекою. Але разом з тим бажання слави затьмарює очі всім. І вони починають говорити "ти знаєш, хто я?", "от ти ж нікому, тільки от тобі кажу". Так само потім починають викликати дівчат з РФ, знайомих їм з минулого, розказувати, скільки у них тепер багато грошей, як чудово вони живуть в Іспанії і так далі", - прокоментував він.

Буданов також визнав, що "їх так само спіткала помилка".

"Треба було все ж таки за ним доглядати, а не повірити тому, що "я дорослий, я знаю, як бути", - наголосив він.

Головний розвідник розповів про небезпечну операцію Кремля "Майдан-3"

Кремль продовжує в Україні операцію "Майдан-3". За словами керівника ГУР, вона, на жаль, просувається.

Водночас Буданов не розкрив деталі, яким саме чином проросійські сили працюють в Україні, посилаючись на "державну таємницю".

"Вони чітко розуміють, що суто проросійські сили зараз не зможуть функціонувати. Тому вони камуфлюють це під різного роду діяльність, під різні питання соціальної напруженості. І це не буде виглядати, воно не має виглядати як якась проросійська позиція. Ні. Абсолютно ні", - пояснив голова розвідки.

Буданов прокоментував фейки росіян про свою "ліквідацію"

Буданов прокоментував фейки росіян про своє "вбивство" із гумором.

"Ні, мені вчора сказали, що нещодавно вкинули, що мене вбили десь під Харківщиною. Як я можу на це реагувати? Мені бабуся в свій час казала: “Коли кажуть постійно, що хтось вмер — то та людина буде довго жити”. Ну, значить, так і буде зі мною. Вони мене позавчора, як то кажуть, знову "вбили". А я сиджу зараз перед вами. Варіанти, що я голограма, думаю, ми з вами все ж таки відкидаємо", - відреагував він.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов для американського видання WP розповів, як закінчиться війна і чого найбільше бояться росіяни.

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