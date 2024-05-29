"Важко навіть дихати": чому з'являється алергія та які небезпечні хвороби виникнуть, якщо її не лікувати

Лікування алергії може затягнутися на кілька років.

У пору цвітінь все більше людей хворіють на алергію, яка має не лише неприємні симптоми, але навіть небезпечна для життя.

Як дізнатися, від чого вам триматися якнайдалі, щоб убезпечити себе - у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Оксани Гайдук каже, що весна та літо для неї - час страждань через алергію на цвітіння.

"Навіть доходило до того, що мені важко було дихати", - каже вона.

Оксана Гайдук

Так імунна система Оксани реагує на потрапляння в організм практично невидимого для людського ока пилку з дерев та трав, каже керівниця проектів програм з алергології та інфектології приватної лабораторії Лариса Коробка.

Лариса Коробка.

"Дерева, які найбільше пилкують і є винуватцями алергії - це береза, вільха, кипариси. Серед трав значними алергоносними є тимофіївка, полин, амброзіґ, подорожник, тощо", - каже вона.

Причому деякі люди про походження своїх бід навіть не здогадуються - попереджає професорка, лікарка-алергологиня Лілія Романюк.

"Тобто, часто люди, які страждають на пилок берези, вони мають перехресну харчову реактивність наприклад, на селеру, моркву, горіхи, люди які мають алергію на пилок амброзії мають харчову алергію на бахчові культури", - пояснює вона.

А от пух тополі, на який ми так часто нарікаємо, до появи алергії призводить рідко.

"Але пух тополевий він збирає на себе частки забруднення середовища, пилок інших рослин, які шкідливі для людини. ну і саме механічне подразнення скажемо там очей чи носа, куди може той пух доторкнутися", - додає Лілія Романюк.

На алергію страждають і дорослі, і діти. Сльозотеча, почервоніння очей, нежить, закладеність носа, набряк горла чи задуха. Симптоми у кожного можуть бути різні. Але щойно відчуєте себе зле - обов'язково потрібно звернутися до лікаря nа з'ясувати причину нездужання.

Щоб визначити подразник медики роблять прік-тест - місцеві шкірні проби на чутливість до конкретних алергенів. Серед переваг - швидкість процедури та її простота. Діагностувати причину алергії можна і завдяки забору крові. У такому випадку результати доведеться чекати кілька днів.

Лікування алергії може затягнутися на кілька років. Але робити це потрібно виключно під наглядом фахівців. Призначати препарати самостійно або й взагалі - ігнорувати симптоми точно не варто. Бо наслідки можуть бути плачевними.

"Якщо спочатку люди реагувала, скажемо, на невеликий спектр алергії, наприклад на березу, то через деякий час спектр алергенів розширюється. Більше того потім людина може мати таку проблему, як ще й бронхіальна астма", - каже Лілія Романюк.

Ліля Романюк

Щоб убезпечитись від хвороби медики радять уникати прогулянок у вітряну погоду. У разі необхідності - краще носити захисну маску. Після того, як прийшли додому - умийтеся, та виперіть одяг. Систематично робіть у оселі вологе прибирання.

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Нагадаємо, в Україні через війну поширюється небезпечна хвороба.

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