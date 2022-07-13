"Важливіше - збереження своєї дупи": Піонтковський про те, чи розпочне Путін загальну мобілізацію

Російському диктатору його військові рекомендують оголосили про загальну мобілізацію.
Проте Володимир Путін усвідомлює, що більшість росіян не готові воювати, вони лише люблять слухати про свою "велич".
Про це сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю ТСН.ua.
"Всі військові експерти, генерали йому радять і просто вимагають від нього проведення загальної мобілізації. Ну у них же немає жодних резервів. Це очевидно. Проте вона вкрай політично небезпечна для нього. А ми вже з вами казали: знищення України — це “велика ціль”, але є ще більш велика - збереження власної дупи. Він прекрасно розуміє, що якась частина росіян навіть з великим задоволенням та гордістю за свою “велич” дивиться війну по телевізору в інтерпретації, яку їм там представляють Скабєєва та Соловйов. Але воювати схоже ніхто не рветься. Загальна мобілізація - це стрибок у невідоме. Як реагуватиме цей глибинний народ, який взагалі не готовий їхати вмирати? Тому ми і бачимо ці коливання", - сказав Піонтковський.
Нагадаємо, раніше російський політолог заявляв, що Володимир Путін закінчить своє правління, як і інші диктатори, - це буде або політична смерть, або фізична.
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