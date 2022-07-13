"Важливіше - збереження своєї дупи": Піонтковський про те, чи розпочне Путін загальну мобілізацію

Проте Володимир Путін усвідомлює, що більшість росіян не готові воювати, вони лише люблять слухати про свою "велич".

Про це сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю ТСН.ua.

"Всі військові експерти, генерали йому радять і просто вимагають від нього проведення загальної мобілізації. Ну у них же немає жодних резервів. Це очевидно. Проте вона вкрай політично небезпечна для нього. А ми вже з вами казали: знищення України — це “велика ціль”, але є ще більш велика - збереження власної дупи. Він прекрасно розуміє, що якась частина росіян навіть з великим задоволенням та гордістю за свою “велич” дивиться війну по телевізору в інтерпретації, яку їм там представляють Скабєєва та Соловйов. Але воювати схоже ніхто не рветься. Загальна мобілізація - це стрибок у невідоме. Як реагуватиме цей глибинний народ, який взагалі не готовий їхати вмирати? Тому ми і бачимо ці коливання", - сказав Піонтковський.

Нагадаємо, раніше російський політолог заявляв, що Володимир Путін закінчить своє правління, як і інші диктатори, - це буде або політична смерть, або фізична.

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