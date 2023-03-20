Важливо, щоб Китай зберігав хоча б формальний нейтралітет: політолог про наслідки візиту Сі до Москви

На думку Фесенка, Китай відчуває, що війна між Росією та Україною наближається до фази кульмінації, тому їм треба вступити в гру.

Під час розмови Сі Цзіньпіна з російським диктатором Путіним тема України буде підніматися і Китай має щось почати пропонувати.

Наскільки Китай хоче і може реально вплинути на події в Україні і чи є в нього бажання включитися і активно грати за одну зі сторін, розповів в ефірі 1+1 в рамках телемарафону політолог Володимир Фесенко.

"Я думаю, що Китай маску скидати не буде. Подвійність у позиції Китай, в усякому разі на даний момент і на найближчу перспективу, буде зберігатися. Своє політичне партнерство, навіть військове партнерство, у Китаю з Росією є. Але за рік війни Росії, скажімо так, вони обережно майже не допомагали. Росіяни навіть ображалися на це, бо вони ж "союзники", — вважає Фесенко.

Він наголосив, що Китай буде діяти виключно у власних інтересах.

"Я думаю, що те, що вони публічно заявили стосовно бажання бути миротворцем, це реально, але, звісно, в китайському стилі. У них була угода стосовно згладжування напруги і конфлікту між Саудівською Аравією та Іраном. Китай тут має позитивний кейс і щось подібне він хоче зробити між Росією та Україною", — каже політолог.

На думку Фесенка, Китай відчуває, що війна між Росією та Україною наближається до фази кульмінації, тому їм треба вступити в гру. Адже Пекін претендує на глобальне лідерство.

"Якщо війна буде завершуватися і почнуть домовлятися навколо фінального етапу війни домовлятися про те, на яких умовах мир, який зміст, в грі буде не тільки Туреччина, а й Сполучені Штати, ЄС. Як же без Китаю? Китай претендує на глобальне лідерство. Він має бути в грі і тому зараз в неї входить", — пояснив експерт.

Як діятиме Китай

За словами політолога, КНР буде діяти "по ситуації". Якщо треба, певною мірою допомагатиме Росії, щоб вона не програла, бо це не в інтересах Китаю.

Фесенко пояснив, що Китай розглядає нинішню війну в контексті протистояння зі Сполученими Штатами. Тому Пекін не буде допомагати Україні.

"Але для нас важливо не те, як вони будуть про нас між собою розмовляти. Я думаю, що більшість серйозних розмов залишиться за кадром і ми дізнаємося про це пізніше. Важливо те, про що буде розмова Сі з Зеленським. До цього треба готуватися. Деякі американські аналітики вже радять нам, як це треба робити. Я теж думаю, що це буде лише початок активних контактів. І нам це треба використати", — каже політолог.

Фесенко наголосив, що для України важливо, аби Китай не перейшов повністю на бік Росії.

"Хай він зберігає свій формальний нейтралітет. Головне, щоб не вступав повністю на бік Росії, щоб не допомагав зброєю і щоб економічна допомога теж була обмеженою. Тому що послаблення Росії Китай теж може використовувати на свою користь. Він це вже робить", — підсумував експерт.