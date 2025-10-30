“Важкий люкс” в центрі Києва: як завозять елітні годинники і продають за готівку коханкам депутатів

Як у Києві продають елітні годинники

«Важкий люкс», кримінал та багато грошей — 100 000 000 гривень за роки повномасштабної війни. Приблизно стільки державний бюджет міг втратити через групу утаємничених ділків, що діють у столиці. За ширмою люксового бутику із коштовностями та годинниками від Rolex, Cartier, Audemars Piguet та інших світових брендів, як доводить слідство

Про це йдеться у розслідуванні «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Rolex, Cartier, Audemars Piguet: контрабанда в центрі столиці! Кому вигідно купувати за готівку?

Що відомо про розслідування

На розі вулиць Хрещатик і Тараса Шевченка знаходиться салон годинників та прикрас світових брендів. «Важкий люкс» можна придбати у салоні-бутику під назвою Lux Groups і все — лише за готівку або криптовалюту. Жодних чеків або рахунків — тобто без сплати податків. До того ж, за даними правоохоронців, годинники та прикраси завозять сюди поза митним контролем.

Елітний магазин

Почалось все з повідомлення від Бюро економічної безпеки.

«Детективи Бюро економічної безпеки викрили злочинну групу, яка організувала схему контрабанди ювелірних прикрас та годинників через кордон. Встановлено, що група осіб, серед них учасники, закуповували дорогі товари, прикраси, годинники за кордоном в Еміратах. Потім переправляли їх авіасполученням до Польщі, після того передавали провідникам залізничного сполучення Варшава-Київ та таким чином переправляли до України з приховуванням від митного контролю», — сказала речниця Бюро економічної безпеки Ярослава Лакійчук.

Крім того, що коштовності ввозили контрабандою, прямісінько в центрі столиці їх ще й продавали без сплати податків.

«Спочатку були несплачені всі митні платежі з даного товару, і надалі, коли продавали цей товар, то він був реалізований за готівку, гривні, долари та криптовалюти. За попередніми оцінками слідства, у місяць ця група осіб могла збувати цих товарів на 200-300 тисяч доларів.

Тобто весь товар не оподатковувався і не був законним шляхом ввезений до України. А якщо ми говоримо про місяці святкові, коли ювелірні прикраси користуються попитом, то це близько 500 тисяч доларів за місяць», — сказала речниця Бюро економічної безпеки Ярослава Лакійчук.

У Бюро економічної безпеки поки не називають цифру, скільки хапуги не сплатили податків від продажів поза касою. Проте, спираючись на слова речниці БЕБ про середні показники продажів, ми вивели можливу середньо виважену суму збитків лише за останні три роки — 100 000 000 гривень.

За допомогою сервісу розрахунку митних платежів ми порахували, що лише за ці годинники і прикраси бізнесмени мали б сплатити більше 130 000 000 гривень до державного бюджету.

Детективи і слідчі провели обшуки, суд наклав арешт на вилучені годинники, ювелірку та гроші. Організаторам були оголошені підозри та обрані міри запобіжного заходу.

Проте минув майже цілий місяць з моменту, як БЕБ повідомило про підозру ділкам, а бізнес і досі процвітає.

БЕБ у магазині

«В якості експерименту ми вирішили подзвонити до магазину Lux Groups і спробувати купити щось і собі. Як виявилось, там і досі готові привезти в Україну обраний нами годинник, а кошти прийняти готівкою, або криптовалютою! Схоже, схема працює і далі, в обхід податкової», — йдеться у розслідуванні.

Менеджерка Lux Groups пише, що у них: «Немає рахунку. Є крипто гаманець або можете внести передоплату через обмін валют».

Для довідки: ні криптогаманець, ні «переказ через обмін валют», не дає інформації про осіб, яким я перерахую гроші. Повна темрява. Бо крипта — анонімна. А переказ через обмін вимагає тільки моїх даних. Ось так працює бізнес у столиці із яскравими вивісками на фасадах, проте жодного ім’я, у кого ви купуєте дороговартісну річ, вам не назвуть.

Зрештою, ми розкрутили менеджерку на номер рахунку, куди можна скинути гроші за бронювання обраного годинника. Власником рахунку виявився Владислав Ружницький. Він же — офіційний власник ТОВ «Люкс Групс».

Журналісти намагались почути позицію магазину. Підтвердити, що Lux Groups працює як законний бізнес, нам так і не змогли. Та навіть ні менеджерка магазину, ні охоронець, нібито не знають, хто найняв їх на роботу.

Що відомо про власників бізнесу

Офіційний власник цього розкішного бізнесу Владислав Ружницький питанням журналістів не зрадів і одразу кинув слухавку, але принаймні, спершу її зняв. На відміну від людини, яку правоохоронці вважають організатором схеми із завозу та продажу елітних коштовностей — Олександра Ліцкевича, і він взагалі — людина-привид. Ні соцмереж, ні обличчя. По запиту «Олександр Ліцкевич» пошук видасть з десяток фотографій, створених штучним інтелектом.

А от згадок на різних сайтах — безліч: статті для піару та впізнаваності. Олександра Ліцкевича представляють як експерта з елітних годинників, проте жодного відео з ним не існує.

Серед десятків штучних облич єдиним «живим» серед усіх є старе фото поганої якості.

Загалом таке відчуття, ніби цієї людини раніше ніколи не існувало. Те саме стосується і його родичів. За інформацією з наших джерел у правоохоронних органах, у схемі контрабанди та відмивання коштів приймає участь і матір Ліцкевича, на яку оформили ФОП — Валентина Ліцкевич. 62-річна Валентина Володимирівна за останні чотири роки придбала аж три елітних авто:

Mercedes-Benz «Кубик» 2021 року, вартістю близько 7 000 000 гривень

Bentley Bentayga 2016 року, вартістю близько 4 000 000 гривень

Bentley Continental GT 2021, вартістю 17 000 000 гривень

Загальна вартість автопарку може сягати 28 000 000 гривень

Ліцкевич ховає гроші в розкішні авто, але при цьому намагається залишатися в тіні. Із таким бізнесом, де крутяться сотні мільйонів поза увагою податкової, воно й не дивно. Ймовірно, Ліцкевич на стільки боїться бути розкритим, що навіть влаштував бійку із правоохоронцями, які прийшли з обшуком на яхту, де він переховувався.

За даними правоохоронців, Олександр Ліцкевич та двоє його приятелів напали на двох детективів БЕБ та оперативника СБУ, коли ті увійшли на судно.

«В рамках кримінального провадження був здійснений фізичними особами опір працівникам Бюро економічної безпеки. На місце була викликана поліція та зареєстровано кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень», — каже речниця Бюро економічної безпеки Ярослава Лакійчук.

У матеріалах досудового розслідування згадується, що Ліцкевич разом із поплічниками, побили правоохоронців, серед яких була і жінка, яку теж відлупцювали, попри те, що вони представились та були при виконанні службових обов’язків.

Тож, крім справи про контрабанду, в якій Ліцкевича називають організатором, ділку загрожує ще й до п’яти років в’язниці за напад на правоохоронців. Наразі його відпустили під заставу і ймовірно, саме це дає змогу хапугам і далі займатися контрабандою та успішно вирішувати справи із митницею та податковою. То ж звертаємо на це увагу правоохоронців: Lux Groups продовжує працювати за готівку, в обхід податкової, про що самі публікують у соцмережах: «Можете прийти до нас у гості, залишити передоплату 50-70% в форматі готівкою, або, якщо ви знаходитесь не в Києві, то ми можемо прийняти цю оплату або перестановкою грошей, або через USDT».

Хто купує дорогі годинники

Рекламують такий підхід до бізнесу і вдячні клієнти — блогери, різні бізнес-коучі, моделі OnlyFans та інша «знать» нашого часу.

Ще один прошарок «вершків» українського суспільства надає перевагу не розповсюджуватись про подібні покупки. Проте ті самі коштовні годинники та прикраси на цих людях ви могли неодноразово бачити у ефірах з Верховної ради, Кабміну, Офісу президента і ще багато звідки.

Бо коштовності, куплені за готівку, якої офіційно не мало би бути, в декларації показувати не потрібно, а отже і корупційні гроші відмили, і собі приємно зробили. Ще важче виявити придбані за готівку коштовності у коханок політиків, які старанно їх приховують, проте деякі навіть не проти повихвалятись.

Такі ж дороговартісні годинники накшталт Richard mille, як в української моделі Only Fans, привозять з Європи у центр української столиці ділки з Lux Groups. І як стверджує слідство, неофіційно, без сплати митних платежів, просто ховаючи в частинах рухомого складу поїздів сполученням Варшава-Київ. І продають за готівку без сплати податків.

Поки більшість українців віддають на військо останні гроші, таким чином інвестуючи у своє виживання, хапуги роблять бізнес, наплювавши на закон та із задоволенням оточують себе коханих люксовими брендами, золотом та автопарком в десятки мільйонів гривень.

