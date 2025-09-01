Важливий крок для України: акції української компанії тепер торгуються на Nasdaq.

Акціями "Київстару" торгуватимуть на Nasdaq / © ТСН

На біржі Nasdaq відтепер можна купити акції першої української компанії. Ця біржа торгує цінними паперами високотехнологічних компаній. Тож для нашої держави це й важливий іміджевий крок.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Це дуже незвичайне відкриття торгів на біржі Nasdaq. Сьогодні перша українська компанія бере участь в церемонії Opening Bell.

Opening Bell — традиція із понад 200 річною історією у США. Раніше вона означала старт торгів. Зараз же перетворилась на урочисту подію, до якої долучаються нові учасники біржі. У залі — голова офісу президента Андрій Єрмак, прем’єрка Юлія Свириденко і керівник «Київстару», чиї акції торгуватимуть на біржі. Саму церемонію керівництво біржі починає зі згадки жертв російських атак та говорить про героїзм українців.

У компанії не приховують, це знакова подія для всього українського бізнесу. Адже Nasdaq — це технологічна біржа, де раніше не була представлена жодна компанія з України.

«Цей момент більше, ніж просто символ. Присутність тут нашого прапора, керівників держави, наших людей — це підтвердження українського бажання зростати, боротися, підтвердження сили партнерства», — каже сео «Київстар» Олександр Комаров.

Із трибуни біржі Олександр Комаров дякує ЗСУ. Каже, завдяки їм українські компанії можуть працювати і розвиватися. А також — нагадувати про Україну світові. Вихід на міжнародну біржу називає містком між інвестиційними можливостями Заходу та українськими потребами в інвестиціях та розвитку. І святковий дзвінок символізує початок такого шляху.

Америка та міжнародні інституції, пояснюють експерти, інвестують трильйони доларів у компанії із різних куточків світу. Для них це — бізнес і можливість отримати прибуток. В України натомість є потреба із залученням інвестицій. Адже внутрішні кредити чи інвестиції — дорогі та обмежені.

«Тому вихід на американський ринок — це, іншими словами, доступ до глобального капіталу, де, за різними оцінками, є від 4 до 10 трильйонів доларів вільних коштів, які можна залучати для розвитку», — каже виконавчий директор «Українського інституту майбутнього» Анатолій Амелін.

Навіть у війну Україна може зацікавити інвесторів. Адже активно впроваджує цифрові технології та розвиває нові технології. Наприклад, Мінцифри та «Київстар» підписали меморандум про створення української нейромережі, яку використовуватимуть продукти зі штучним інтелектом. Протестували роботу «Старлінк» зі звичайними телефонами у зонах, де немає мобільного покриття.

«І ми бачимо Україну, яка сама по собі дуже діджиталізована країна, як вона конвертує оцю компетенцію в ІТ, в розвитку, в інженерії, вона конвертує в розвиток нових галузей. І тому, з моєї точки зору, потрібно дивитися на поточну ситуацію як, з одного боку, на виклик, можливо, найважчий виклик у нашому житті, а з іншого боку, як на можливість. І тому ми використовуємо цей час для того, щоб прискорити, реалізовувати стратегію компанії „Київстар“, Трансформовувати компанію від телеком-провайдера послуг до провайдера цифрових послуг з телеком-ліцензією», — каже сео «Київстар» Олександр Комаров.

Для держави вихід компаній на міжнародні біржі теж має плюси. Наприклад, «Київстар» — компанія, яка працює тільки в Україні. А це — і податки, і робочі місця, і послуги для мільйонів громадян.

«Це добрий знак для України, тому що компанія залишає свої бізнес-інтереси в Україні, і сюди продовжує інвестувати», — каже виконавчий директор «Українського інституту майбутнього» Анатолій Амелін.



Інвестиції також матимуть значну роль у відбудові та розширенні цифрової інфраструктури. Торік на Міжнародній Конференції із відновлення «Київстар» пообіцяв спрямувати на це майже 1 мільярд доларів США до 2027. І нині активно вкладає у відбудову кошти.

А ще, певні експерти, вихід на біржу є й іміджевою подією для держави. Акції «Київстару» продаються із біржовим тикером KYIV. І це реклама не лише для компанії, а й для Києва та України. Іноземні інвестори тепер говоритимуть про них не лише в контексті війни, а й інноваційних технологій.

