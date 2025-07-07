Важливий тиждень для України: що відомо про нові міжнародні заходи

Цього тижня відбудуться важливі для України заходи / © Pixabay

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Важливий тиждень для України: відразу кілька міжнародних подій будуть присвячені нашій державі. Президент Зеленський анонсував заходи як з відновлення країни, так і з відновлення справедливості.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Спеціальний посланець Трампа поїде до Риму говорити про відновлення України. Кіт Келлог, за даними видання «КиївПост», відвідає італійську столицю, де у четвер та п’ятницю збирають міжнародну конференцію. Хто ще буде у складі американської делегації, поки не повідомляють, однак, у Келлога, імовірно, відбудеться зустріч з Володимиром Зеленським. Спецпосланець Трампа напередодні подякував українському президенту, коментуючи його розмову з Трампом.

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«Дякуємо також Президенту Зеленському за його співчуття у зв’язку з жахливою загибеллю людей під час повені в Техасі, особливо молоді. Обидва Президенти визнають біль від втрати молодих людей як у мирний, так і у воєнний час. Співчуття є ключовою частиною лідерства», — сказав Келлог.



На конференцію з відновлення України у Римі завітають також президентка Європейської комісії, канцлер Німеччини, прем’єр-міністр Польщі та інші світові лідери. А от президент Франції та прем’єр Британії у той же день по відеозв’язку скличуть ще й засідання «коаліції рішучих» — щоби обговорити посилення військової допомоги Україні. У Парижі також назвали метою зустрічі — забезпечення «відновлення Української армії» та розгортання «в потрібний момент сили для гарантування безпеки в межах можливого перемир’я». Важливий для України тиждень — напередодні у вечірньому зверненні анонсував і президент Зеленський.

На відновлення справедливості у суді — Київ сподівається вже у цю середу. Саме тоді Європейський суд з прав людини має винести вердикт у справі «Україна та Нідерланди проти Росії». Цей позов стосується серйозних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Зокрема, незаконних викрадень українських дітей, примусової праці і тортур. Збиття рейсу МН-17 у 2014 році. Та грубих порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення.

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