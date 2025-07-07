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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Важливий тиждень для України: що відомо про нові міжнародні заходи

Президент Зеленський анонсував важливі заходи для України. Що про це відомо?

Автор публікації
Катерина Федорченко
Цього тижня відбудуться важливі для України заходи

Цього тижня відбудуться важливі для України заходи / © Pixabay

Важливий тиждень для України: відразу кілька міжнародних подій будуть присвячені нашій державі. Президент Зеленський анонсував заходи як з відновлення країни, так і з відновлення справедливості.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Спеціальний посланець Трампа поїде до Риму говорити про відновлення України. Кіт Келлог, за даними видання «КиївПост», відвідає італійську столицю, де у четвер та п’ятницю збирають міжнародну конференцію. Хто ще буде у складі американської делегації, поки не повідомляють, однак, у Келлога, імовірно, відбудеться зустріч з Володимиром Зеленським. Спецпосланець Трампа напередодні подякував українському президенту, коментуючи його розмову з Трампом.

«Дякуємо також Президенту Зеленському за його співчуття у зв’язку з жахливою загибеллю людей під час повені в Техасі, особливо молоді. Обидва Президенти визнають біль від втрати молодих людей як у мирний, так і у воєнний час. Співчуття є ключовою частиною лідерства», — сказав Келлог.

На конференцію з відновлення України у Римі завітають також президентка Європейської комісії, канцлер Німеччини, прем’єр-міністр Польщі та інші світові лідери. А от президент Франції та прем’єр Британії у той же день по відеозв’язку скличуть ще й засідання «коаліції рішучих» — щоби обговорити посилення військової допомоги Україні. У Парижі також назвали метою зустрічі — забезпечення «відновлення Української армії» та розгортання «в потрібний момент сили для гарантування безпеки в межах можливого перемир’я». Важливий для України тиждень — напередодні у вечірньому зверненні анонсував і президент Зеленський.

На відновлення справедливості у суді — Київ сподівається вже у цю середу. Саме тоді Європейський суд з прав людини має винести вердикт у справі «Україна та Нідерланди проти Росії». Цей позов стосується серйозних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Зокрема, незаконних викрадень українських дітей, примусової праці і тортур. Збиття рейсу МН-17 у 2014 році. Та грубих порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 7 липня. Річниця удару по "Охматдиту"! Прощання з легендарною акторкою

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