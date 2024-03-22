Вбили 8-річну дівчинку, її батька та обстріляли ДніпроГЕС: що відомо про масштабний удар по Запоріжжю

Російська терористична армія у ніч проти 22 березня атакувала Запоріжжя. По місту було випущено більше 20 ракет. Відомо про 3 загиблих. Найбільших руйнувань зазнала гідроелектростанція. У місті потрощено з півтори сотні хат та багатоповерхівок. Великі руйнування у приватному секторі – ціла вулиця перетворилась на руїни.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Окупанти вбили батька та 8-річну дівчинку у Запоріжжі

У будинку від рук росіян на світанку загинули 35-річний чоловік та його 8-річна донечка. Замість хати – нині велетенська вирва. Більшість осель поруч перетворились на руїни.

"Тут жив молодий чоловік разом із дівчинкою. Тяжко на про це говорити, неможливо на камеру передати", - каже жителька Запоріжжя Олеся.

Пані Олеся разом зі своїм 18-річним сином дивом вціліли – їх будинок був за кілька метрів від влучання. Російська ракета вдарила посеред приватного сектору. 7 будинків зруйновані вщент, кількість протрощених вимірюється десятками. І це лише одне з кількох місць влучань.

Обстріл Запоріжжя

Окупанти пошкодили ГЕС та вбили водія тролейбуса

Найбільші руйнування на гідроелектростанції. В "Укргідроенерго" повідомляють про пошкодження одразу двох станцій ГЕС.

Також ворог поцілив по тролейбусу, що рухався греблею – загинув 62-річний водій. Нині рух греблею перекрито.

"Найбільших руйнувань зазнала наша ГЕС наразі рух через неї перекрито, зібрано штаб аби в найкоротший час рух відновити", - каже голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Від обстрілу постраждав приватний сектор

У приватному секторі розбирають завали. Просто неба залишились цілі родини. Оксана, почувши вибухи побігла до підвалу, це її і врятувало. Жінка радіє, що вижили її коти.

Біля однієї багатоповерхівки теж влучила російська ракета. Вибуховою хвилею розтрощило балкони, вибило вікна. У квартирі пані Марини - потрощено все.

Наслідки удару по Запоріжжі

Загалом у Запоріжжі два десятки поранених, з 10 - у лікарні.

"Дякувати Богу, уражень критичних немає всі середнього ступеню важкості, загрози для життя на даний момент не існує", - каже завідувач відділенням анестезіології Олександр Вєдгєєв.



На місці атак комунальники латають пошкоджені вікна та дахи. Всі, кому внаслідок ракетних влучань не має де жити, можуть звернутися до міськради - їх обіцяють доправити до шелтерів.