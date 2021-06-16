Вбили двох чоловіків: в Україну із полону терористів ІДІЛ повернулась кримська татарка із сімома дітьми

Кримська татарка Аміна разом із чоловіком поїхала у 2014 на заробітки до Туреччини. Далі родина опинились на кордоні з Сирією.

Повернення додому. Cпецлітаком з Сирії привезли українку із сімома дітьми, яка кілька років пробула у сирійському таборі, де живуть зокрема родини терористів ІДІЛ. Кримська татарка разом із чоловіком 6 років тому поїхали до Туреччини на заробітки, згодом опинилися у Сирії. Чоловіка вбили, жінка і діти потрапила в табір.

Про це 16 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Столичний аеропорт Жуляни, на годиннику друга ночі. На пероні є натовп людей: високопосадовці та журналісти. Тут з-поміж рейсових літаків сьогодні сідає особливий борт.



На борту цього Боїнга усього кілька людей - першими виходять ті, хто рейс супроводжував, а далі ті, для кого його зорганізували: українка Аміна і семеро її дітей, які кілька років жили у таборі, поруч із родинами бойовиків ІДІЛу.



Спершу жінка обіймається зі своєю тіткою, яка останні роки добивалася її звільнення. Фатіма торік восени розповідала: її племінниця, кримська татарка Аміна разом із чоловіком поїхала у 2014 на заробітки до Туреччини. Згодом забрали дітей. Далі, розповідала жінка, родина опинились на кордоні з Сирією.

Спецрейс із Сирії – історія українки, яка жила в одному таборі із родинами терористів "ІДІЛ"

"Наш зять висловив свою думку и його вбили. Вона стала вдовою та потрапила у табір вдів", - каже Фатіма.



Аміна знову вийшла заміж, із чоловіком намагались втекти із Сирії, але тоді, каже її тітка, і другого чоловіка вбили. Згодом Аміна опинилася у таборі для біженців Аль-Хол. Півтора роки тому ТСН показувала, як в закритому сирійському таборі живуть родини терористів ІДІЛ. Серед них - і десятки українок з дітьми.



Кожна потрапила туди за різних обставин, але чи не усі - бажали повернутися із неволі додому, до України. За рік дипломати і спецслужби звільнили перших двох жінок із дітьми.



"Дві наші громадянки адаптуються в нових умовах, пошук роботи відбувається", - каже перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.



Щойно звільнена Аміна на будь-які питання воліє не відповідати. Каже, що втомилася.



"Планували привезти більше громадян, але на жаль бувають нюанси проведення операцій. Наступного разу буде краще", - каже заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.



Коли буде наступне звільнення українок і їхніх дітей, які досі перебувають у таборах? В Офісі президента, міністерствах оборони і закордонних справ кажуть: готуються, але поки що даних про терміни і кількість не розголошують



"Я думаю, що якби всі деталі спецоперації розповідали заздалегідь, то у нас би нічого не було. Плануємо, ми своїх не кидаєм", - каже міністр оборони України Андрій Таран.

На звільнену жінку і її дітей чекає медичне обстеження, відновлення документів та соціалізація в Україні.

Нагадаємо, першу групу українок з дітьми вдалося повернути до України наприкінці 2020 року. Так, у новорічну ніч в аеропорт "Бориспіль" прибув літак, який доправив із Сирії двох українок та сімох їхніх дітей. Це родини терористів "ІДІЛ". Їх вдалося визволити внаслідок неймовірно складної операції спецслужб, дипломатів та військових. Вона тривала з осені 2019 року.

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