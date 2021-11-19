Вбиральні з відзнаками: у Києві провели конкурс на найкращі туалети України

Одна з найкращих в Україні - безплатна вбиральня Київського зоопарку.

Найкращі туалети України - в столиці провели конкурс на найзразковіші громадські вбиральні. Звання це присвоювали за чистоту, доступність, турботу про відвідувачів, креативний дизайн і навіть запах. Які вони, нужники з відзнаками, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 18 листопада.

Одна з найкращих в Україні - із цим званням безплатна вбиральня Київського зоопарку живе вже рік.

Для кожного - тут окремі кабінки із туалетним папером. Є тепла вода, мило, сенсорні датчики, сушарка, жінкам - біде, чоловікам - пісуари, а дітям - нижчі рукомийники. І тут, і в жіночому - є по кімнаті для людей з інвалідністю. Постійно працює система вентиляції, підігрів і навіть музика

А це вже інша вбиральня - в підвалі, певно, найбільш людяного місця столиці на вокзалі. Брудно. Ані паперу, ані мила. У рукомийниках - миють голову, перуть речі, а поруч - на підлозі їх одразу і сушать. Для тих, хто бажає кращих умов - зверху є ще один вже платний клозет. Тут папір відривати при вході. Усе застаріле, в плісняві і іржі.

А от, зовсім нові - саме під час туалетної ревізії встановлюють на Хрещатику. Це саме той, автоматичний нужник, в якому років чотири тому на відкритті застряв мер Кличко. З того часу у центрі їх з'явилося з десяток. Як і раніше - трохи тіснуваті. Втім - охайні.

Який він - ідеальний громадський нужник? Так, щоб і зручно - і практично. І от – революція – саме такий музей туалету отримав в подарунок від професора з Німеччини. Він універсальний для жінок, для чоловіків для дітей і пісуар, і одночасно підходить для східної культури, де популярні напільні туалети, і під західну – де люди користуються унітазами як на стільчику.

Похвалитися таким жоден із півсотні претензій на звання кращої громадської вбиральні поки не зміг. Втім - вони і вже, певні організатори, змотивують покращувати умови в аутсайдерів.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що на космічній капсулі компанії Ілона Маска зламався туалет.

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