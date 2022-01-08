Вбиті діти, російські війська і реакція світу: до яких наслідків призвели масові протести в Казахстані

Протести відбувалися під гаслом - "Діду, геть!".

В Казахстані, де кілька днів були масові заворушення, 10 січня оголосили днем жалоби за загиблими в збройних сутичках. Серед жертв під час масових заворушень є діти - це 4-річна дівчинка, 11-річний хлопчик. 15-річного підлітка у важкому стані доправили до лікарні, бо розстріляли машину, в якій він їхав із батьком. У місцевому морзі - черга. Родичі намагаються впізнати і забрати загиблих.

Наслідки наймасовіших протестів у сучасній історії Казахстану - дивіться в сюжеті ТСН.19.30 за 8 січня.

В країні, де навіть столиця майже три роки називається Нурсултан - на честь першого президента Назарбаєва, що керував Казахстаном від 1991-го до 2019 року, його раптово перестали згадувати. Від першого дня протестів вулицями Алмати й інших міст розходилося гасло "Діду, йди геть!" - присвячене саме 81-річному єлбаси. Це - офіційний титул, закріплений конституційно.

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Дочка, зять і помічник Назарбаєва досі перебувають в списку найбагатших людей країни. У руках клану - найбільший банк країни, корисні копалини та найперспективніші сектори економіки. У Європі і Сполучених Штатах їм належить елітна нерухомість найвищого класу. Навіть до Росії на початку року нинішній президент Касим-Жомарт Токаєв їздив із Назарбаєвим. Саме з ним зустрічався президент РФ Володимир Путін.

Від початку протестів про Назарбаєва ходили різні чутки: дуже хворий або ж узагалі покинув країну рзом із родиною. Тепер його прессекретар твердить, що Назарбаєв в усьому підтримує свого наступника. Втім, сам єлбаси на люди не з'являється.

Протести у Казахстані: серед жертв під час масових заворушень і їх придушення є діти | Новини світу

За лічені дні Токаєв відправив у відставку уряд, зняв Назарбаєва з останньої посади, яку той обіймав, - голови Ради безпеки країни. Повідомляють, що серед затриманих є й племінник Назарбаєва, також колишній прем'єр і голова комітету національної безпеки Казахстану Карім Масімов, якому закидають державну зраду. Офіційна преса перестає називати столицю, колишню Астану, Нурсултаном. Про місто кажуть просто: столиця.

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Досі Інтернет і телефон майже не працюють. Тому достовірної інформації про те, що відбувається на вулицях, бракує. На заправках нині кілометрові черги, там розпечатують підземні сховища.

Підвищення ціни на пальне на початку січня стало поштовхом, який вивів людей на вулиці. Уже за кілька днів, твердять численні свідки, міські адміністрації штурмували геть інші групи - люті та добре озброєні. Російський телеканал "Дождь" оприлюднив відео, як журналісту, який знімає перестрілювання, смалять просто під ноги.

Навколо моргу Алмати - натовп. Точної кількості жертв установити досі не виходить. Втім, вже відомо, що серед них діти та іноземці, зокрема один громадянин Ізраїлю - це 22-річний студент, що жив у Казахстані кілька років. Хлопець вчився на дантиста. "Леван переїхав до Казахстану з Ашдода, одружився там. Його синові вісім місяців. Леван повертався машиною з друзями, їх розстріляли. Його вбили, друзів поранили. Зараз ми намагаємося транспортувати до Ізраїлю його тіло", - розповів заступник мера Ашдода Елі Нахт.

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Німеччина оголосила, що більше не постачатиме Казахстану зброю через заяву Токаєва, що розмов із терористами (так він назвав усіх протестувальників) не буде, а тому по них треба просто стріляти.

Загалом Захід реагує на заворушення в Казахстані дуже стримано. Хіба що Сполучені Штати не утримуються від коментаря про російське втручання. "Є конкретні рушії того, що зараз відбувається в Казахстані. Йдеться про економічні й політичні справи. Те, що там відбувається, геть не схоже на те, що відбувається на українському кордоні. Утім, я вважаю, що сучасна історія вчить нас одного уроку: якщо росіяни вже прийшли до тебе додому, то іноді дуже важко змусити їх піти", - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Про те, як надовго мирні люди у військовій формі з Росії, Білорусі, Вірменії та Киргизстану залишаться на казахській території, днями поговорять на віртуальному саміті ОКДБ. Це організація-аналог колишньої Варшавської угоди, яка і дала можливіть Токаєву запросити до країни іноземні війська. "Ми до Казахстану прийшли не вбивати і навіть не воювати. Ми мирні люди. Ми прийшли сюди, щоб допомогти їм, щоб у них не сталося того, що у нас, але там вже сталося ще гірше", - заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Тим часом російський правозахисник з організації "Гулагу.нет" оприлюднив свідчення анонімного співробітника ФСБ про те, що збройні напади на адміністрації та інші установи в Казахстані чинили за допомогою місцевого криміналітету. Коли оголосили контртерористичну операцію в Казахстані, то не зібрали штаб координації. Це означає: або операції насправді не було, або ж її координували не зсередини Казахстану, а зовні країни.