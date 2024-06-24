Скандал із командувачем Содолем: в "Азові" звинувачують бойового генерала у гибелі тисяч солдат – деталі

Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Він звинувачує бойового генерала у великих втратах територій та особового складу та підозрює у "співпраці на ворога".

Що відомо про скандальні звинувачення на адресу Юрія Содоля, у які скандали потрапляв раніше та що про нього кажуть самі військові - читайте у ТСН.ua.

"Вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал": гучна заява начштабу "Азова" Кротевича

У неділю, 23 червня, Кротечив написав емоційний допис, у якому звернувся у Державне бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо неназваного бойового генерала. Він публічно не назвав його імені, однак за джерелами УП та Суспільного, йдеться про командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

"Я це все до чого - написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Мені похр*н, чи почнуть розслідування проти мене, і мені пох*р, чи посадять мене в тюрму. Мені не пох*р, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат", - написав оборонець Маріуполя, наголосивши, що "ті умови, при яких зараз воюють бригади, я скажу так ― це нереальний героїзм, в першу чергу солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад".

За його словами, "99 відсотків військових його ненавидять за те, що він робить".

Кротевич пояснив, що вдався до медійного розголосу, оскільки вважає, що це єдиний спосіб змінити ситуацію.

"Єдине ,за що мені буде завжди соромно - це за те, що я не зробив це раніше. Доля допомагає сміливим, а деяким істотам допомагає те, що більшість мовчать через розуміння наслідків "особистої вендети" проти них самих та їх підрозділів. Тому відмічу, що це моє особисте рішення і наслідки я повністю приймаю на себе", - підсумував начальник штабу бригади "Азов".

Також читайте Заява Безуглої про прорив окупантів на Донеччині: нардепка розповіла нові подробиці про генерала Содоля

У ДБР отримали заяву від Кротевича - ЗМІ

За джерелами УП та Суспільного, у ДБР підтвердили, що отримали таку заяву та працюють із нею. Прізвище генерала в Бюро також не назвали, однак, за інформацією ЗМІ, йдеться про Юрія Содоля.

УП пише, що Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.

Зеленський про звірячі удари по Харкову, ППО та гарячий фронт

Мар'яна Безугла звинуватила Содоля у прориві росіян на Торецьк на Донеччині

21 червня народна депутатка Марʼяна Безугла звинуватила командувача східним фронтом генерала Юрія Содоля в тому, що російські військові начебто змогли прорватися на Торецьк Донецької області (військові це не підтверджували - ред.). Також нардепка звинувачує за ситуацію на фронті і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Черговий злочин керівника східним фронтом генерала Содоля: прорив на Торецьк. Зараз ми втратили позиції, які були з 2014 року. Розвідка попереджала. За добу до можливого прориву Содоль знімає з місця бригаду і заводить підрозділ, який вже поніс втрати і має знижену боєздатність. Наразі події розвиваються так, що недалеко до виходу на трасу. Підготовлених фортифікацій знову немає! Бої в Шумах", - написала вона у фейсбук.

Також Безугла додала, що штаби начебто приховують інформацію, а дії генерала свідчать не тільки про злочинну недбалість, а й про свідоме нанесення шкоди державі, що робить його пособником противника.

ЗСУ тисне росіян, а вони стрибають від фронту до фронту! Аналіз війни від Мусієнка

Нардепка заявила, що Содоль під час прориву окупантів "пиячив у ресторані" в Одесі

А уже 22 червня Безугла опублікувала новий пост у Facebook у продовження до теми і заявила, що генерал Содоль під час прориву окупантів "пиячив у ресторані" і додала до допису фото.

"За моєю інформацією під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані "Облака" в Одесі. Надсилаю відповідний запит щодо його відряджень", - йдеться у повідомленні нардепки.

Скрин із допису нардепки Мар'яни Беузглої

Содоль нагородив військовою нагородою Труханова: реакція військових

22 червня 2024 міський голова Одеси Геннадій Труханов опублікував допис у Telegram, у якому похвалився, що отримав високу нагороду від командувача ОСУВ Хортиця генерала Юрія Содоля - нагрудний знак "За службу та звитягу".

Українські військові та громадськість засудили нагородження військовою нагородою мера Одеси Генадія Труханова.

Ветеран російсько-української війни Олег Симороз вважає, що це дискредитує Збройні сили України. За його словами, це "Сором, ганьба та знущання з військових".

"Такі речі, це ганьба для Збройних Сил України. Я просто відмовляюся сприймати той факт, що відзнаку, яку отримують за виконання завдань в зоні ведення бойових дій, отримує одіозний проросійський політик, який жодного відношення до армії немає. Застереження щодо призначення Содоля підтвердились. Окрім того, що він не цінує життя особового складу, то він вибачте ще й політично просто відморожений совковий алкоголік для якого відзнака ЗСУ - це просто брєлок, який можна подарувати за хороший магарич… Сором, ганьба та знущання з військових", - написав він.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль вручає нагороду меру Одеси Труханову / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

"Кадрова катастрофа": Стерненко - про призначення Содоля командувачем ОСУВ "Хортиця"

У травні цього року призначення Юрія Содоля командувачем ОСУВ "Хортиця" спричинила скандал у Мережі. Відомий український волонтер Сергій Стерненко розкритикував це призначення. Він тоді це назвав "кадровою катастрофою".

"Для розуміння, Хортиця це весь східний фронт — від півночі Харківщини до Вугледара. І це призначення — кадрова катастрофа. Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити", - написав волонтер.

Стерненко також звинуватив його у "зточуванні" морської піхоти, де згадав розбиття ворогом колони 37-ї бригадою морської піхоти. Окрім того, він закидає йому відправлення морпіхів на лівобережжя Херсонської області для утримання плацдарму без належного забезпечення та вогневої підтримки.

"Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова. В мережі маса прикладів, коли морську піхоту Содоль просто "зточував" - від трагедії із 37 бригадою морської піхоти до відправки на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту", - йдеться у його дописі.

Морська піхота виступила на захист Содоля

У відповідь на ці звинувачення 22 травня 2024 року особовий склад управління Корпусу морської піхоти виступила із заявою на підтримку Юрія Содоля. Вони назвали подібні звинувачення, поширені у Мережі, "інформаційним вкидом".

"Для нас, як для людей, що були поруч із ним з перших днів широкомасштабного вторгнення російсько-окупаційних військ, така інформаційна повістка є щонайменше образливою. Дивує, коли дістають із шухляди старі ярлики типу "м’ясник" і, не розібравшись у суті питання, поливають брудом людину, яка поклала усе своє життя та усі свої сили на справу захисту України", – йдеться у заяві морської піхоти у фейсбуці.

Там нагадали, що навесні 2022 року саме під керівництвом Юрія Содоля "було зупинено просування російських сил на півдні Донеччини, фронт було стабілізовано, і з того часу лінія зіткнення була майже незмінною. Під його керівництвом відбивались штурми в районах Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, Великої Новосілки...У ході літньої наступальної кампанії саме під його командуванням було звільнено Нескучне, Сторожове, Старомайорське та Урожайне. Так само й операція на лівобережжі Дніпра: ніхто не вірив у здатність морської піхоти зайняти плацдарми".

Зеленський про звірячі удари по Харкову, ППО та гарячий фронт

Хто такий Юрій Содоль

Юрій Содоль - генерал-лейтенат, від лютого цього року за призначенням президента України Володимира Зеленського обіймає посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ, до цього керував морською піхотою. А у травні цього року став командувачем ОСУВ "Хортиця".

За відкритими даними, розпочав службу в Десантних військах ЗСУ у 2003 році, а у 2007-му став командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Від 2014 року Содоль був командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, війської якої брали участь у бояхаї на найгарячіших точках – Рубіжне, штурм Ямполя, оборона Донецького аеропорту, прикриття виходу українських сил з Дебальцевого. У січні 2015 року його призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а від березня 2018 року він був командувачем морської піхоти ВМС ЗС України.

Під час повномасштабної війни генерал-лейтенат брав участь в обороні Маріуполя, боях під Волновахою. У 2023 році Содоль керував оперативно-тактичним угрупованням на Вугледарському напрямку.

У лютому 2024 року Содоль увійшов до нової команди головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідал, в чому Содоля звинувачує начштабу "Азову" Кротевич.

Провідні новини на сьогодні: