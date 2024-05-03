Вбив дитину, дружину, а потім себе: приголомшливі деталі трагедії на Житомирщині

На Житомирщині у власному будинку знайшли застреленою всю сім’ю. Від вогнепальних поранень у голову померла 7-річна дитина, її матір та батько. Цією історією шоковані усі, адже за попередніми висновками експертів, сам чоловік випустив кулю спочатку у свою дочку, потім у дружину і після цього скоїв самогубство.

Що могло стати причиною такої трагедії, що кажуть у поліції та військовій прокуратурі, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Всю родину знайшли мертвою

Трагедія трапилася 2 травня на Житомирщині у селі Поліське Коростенського району. Тіла дитини, жінки та чоловіка, знайшли колеги по роботі, ті запідозрили, що щось трапилося, коли чоловік не вийшов на чергування.

Версії слідства

Одна із версій — чоловік спершу застрелив дитину, потім свою 43-річну дружину і після цього зробив постріл у себе.

Що кажуть у військовій прокуратурі?

Тим часом у Житомирській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону підтверджують, що чоловік був військовим, і називають ще кілька версій цієї трагедії.

Три трагедії в одній області за кілька днів

За останні дні на Житомирщині сталося одразу кілька резонансних вбивств. 30 квітня до правоохоронців звернулася жителька міста Андрушівки. Жінка розповіла, що її сусід зачинився в будинку та почав забивати дошками вікна, а на подвір’ї відчувався дивний запах диму. Коли поліцейські приїхали на місце, той не відчиняв двері. Але коли до будинку вдалося потрапити, копи побачили моторошну картину: понівечене тіло 83-річної жінки, деякі частини тіла він встиг засунути до печі й планував розчленувати тіло далі й спалити, аби, можливо, саме у такий спосіб приховати свій злочин.

Що відомо про підозрюваного?

Згодом у коментарі “Суспільному” речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша розповіла, що 50-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. За її словами, підозрюваний проживав у будинку матері-пенсіонерки й постійно сварився з нею через зловживання спиртним, й вчиняв щодо матері домашнє насильство.

“Чоловік не мав постійного місця роботи, жив за рахунок пенсії матері, зловживав алкогольними напоями. Зокрема через це матір робила йому зауваження, на які він агресивно реагував, однак не змінював своєї поведінки. Під час чергової сварки підозрюваний, розлютившись, влаштував розгром у будинку, а 83-річну матір несамовито побив. Розгром був таким гучним, що сусіди почули та викликали правоохоронців. Коли вони прибули на виклик, виявили у будинку з численними побоями розчленоване тіло матері”, — зазначила Тетяна Гоша.

Смертельний конфлікт між вчителем та учнями

До цього, 27 квітня стало відомо, що в селі Луковець 23-річний вчитель фізкультури зарізав свого 17-річного колишнього учня, його двоюрідного 18-річного брата важко поранив, хлопця рятують лікарі. Так закінчилися розбірки із колишнім вчителем.

Свідком усього цього стала місцева жителька Лариса, вона і викликала на місце медиків та поліцейських.

Що кажуть у ліцеї?

Директор ліцею добре знає всіх трьох. 23-річний вчитель фізкультури Сергій Васильович — колишній учень цієї ж школи. Викладав тут вже два роки і без жодних зауважень.

Що призвело до трагедії?

17-річний Ярослав і 18-річний Віталій — двоюрідні брати. Цей ліцей закінчили торік, вчилися в одному класі. Сергій Васильович викладав і у них. Мати пораненого Любов згадує — раніше хлопці дружили з педагогом. Вже після трагедії вчитель розповів слідчим, що юнаки зателефонували йому з погрозами через ученицю їхнього ліцею. Йому закидали залицяння до неї. Водночас сама дівчина це спростовує.

Свідчення матері підозрюваного

Після дзвінків, хлопці приїхали. Мати вчителя Алла згадує, що того дня вона поралася на городі. Каже, не може й досі отямитися. Її чоловік, пан Василь, — із загіпсованою рукою. Чоловік тримається за серце, згадуючи те, що трапилося. Він розповів ТСН, що це юнаки напали на нього з сином.

Версія хлопця, який вижив

Натомість у матері пораненого юнака своя версія. Каже, брати святкували 18-річчя, визнає, що пили алкоголь. Але стверджує — саме вчитель покликав їх додому, де й стався конфлікт. Про те, що трапилося, почула від сина, який їй зателефонував після поранення.

Наразі медики стабілізували стан пораненого хлопця, спілкуватися про подію він не хоче. Вчителя затримала поліція.

Що загрожує вчителю?

Та усе це ще мають дослідити слідчі. Водночас чоловіка помістили під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення. Пораненого хлопця перевели з реанімації до хірургії, його двоюрідного брата вже поховали.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих. Бережіть себе та своїх рідних.

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