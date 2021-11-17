Вбив і викинув з вікна тітку та тримає сусідів у страху: що відомо про нападника з Білої Церкви

Вбив і викинув з вікна тітку та тримає сусідів у страху: що відомо про нападника з Білої Церкви

За інформацією поліції, у чоловіка - психічні розлади.

У Білій Церкві, що на Київщині, правоохоронцям довелося брати штурмом оселю місцевого жителя, який погрожував підірвати будинок і кидався з сокирою на копів. Мешканців багатоповерхівки евакуювали, газ і електрику - вимкнули. Лише після цього чоловіка вдалося затримати.

Про те, що говорять після пережитого сусіди - 17 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Мешканці будинку, в якому відбувалася спецоперація, зізнаються - тим, що сталося, не здивовані. Чоловік тримає їх у страху відколи цей будинок звели.

"Ми тільки заселилися і за кілька років він убив свою тітку. Він її вбив і викинув з вікна. Це відбулося саме під моїм вікном. Потім його забрали і нібито лікували. 10 років його не було", - розповідає сусідка Тетяна Ткаченко.

За інформацією поліції, у чоловіка - психічні розлади. А племінник, на якого він кидався з сокирою, його єдиний родич і водночас опікун - розповідає сусід по поверху.

"30 років чи шо, він хворий. Нібито з головою щось і кажуть, що 30 років тому його сильно побили. І він відтоді підлікувався, жив. Нібито, каже, навесні до нього вже приїжджала поліція. Він підлікувався і повернувся назад", - говорить він.

У Білій Церкві чоловік погрожував підірвати багатоповерховий будинок | Новини України

"Він живе над нами. Там завжди стукає, грюкає, таке враження, що стеля провалиться. Це дуже страшно жити з такою людиною", - обурюється сусідка Ніна Байлик.

Зазначається, що раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за домашнє насильство. Тепер його підозрюють у замаху на життя правоохоронців. І за це йому може загрожувати навіть довічне ув’язнення. Але спершу він має пройти експертизу на осудність. Сусіди найбільше бояться, чи цього разу держава справді за нього візьметься як слід. Бо затримують його не вперше. Але він щоразу повертається.

Нагадаємо:

У столичному мікрорайоні Троєщина чоловік погрожував підірвати багатоповерховий жилий будинок. На місце виїхали спецпризначенці КОРД, фахівці вибухотехнічної служби, а також патрульна поліція та бригади “швидкої допомоги”. На щастя, погрози виявилися нереальними. За попередньою інформацією, гранати у чоловіка не виявилося.

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