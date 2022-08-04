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Вбив конкурента: колишнього народного депутата України засудили до 15 років в'язниці

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Вбив конкурента: колишнього народного депутата України засудили до 15 років в'язниці

Фото: pixabay.com

Колишнього народного депутата України засудили до 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, колишній народний депутат вбив свого конкурента. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

"Прокурори у суді довели, що народний депутат України V та VI скликань організував умисне вбивство голови наглядової ради "АвтоКразБанку", яке було вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Таким чином, будучи на той час власником закритого акціонерного товариства, народний обранець усував конкурента у сфері надання банківських послуг", - йдеться у повідомленні. 

Екснардепа звинуватили у ч. 3 ст. 27, п. п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 КК України. Його засудили до 15 років позбавлення волі. Також наразі Київським апеляційним судом переглядається вирок Деснянського райсуду м. Києва стосовно цього колишнього народного депутата, якого раніше засудили до 7 років позбавлення волі за хабарництво та втечу з-під варти. 

Наші джерела в Офісі генпрокурора стверджують, що мова йде про екснардепа Олександра Шепєлєва. Він був депутатом ВР 5 та 6 скликань. 

Нагадаємо, у колишнього депутата виявили незаконну колекцію старожитностей із 6 тисяч музейних експонатів.

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