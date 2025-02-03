Вбив ТЦКівця перед своїм ювілеєм: нові подробиці жорсткого розстрілу у Пирятині

Сьогодні о 16:00 Пирятинський райсуд Полтавської області планує почати обирати міру запобіжного заходу для двох підозрюваних, які за версією слідства причетні до вбивства військовослужбовця Полтавського РТЦК.

Як з’ясував ТСН.ua, один з них, той хто підозрюється безпосередньо у вбивстві – 39-річний мешканець міста Лубни Вадим К. Він проживав в цьому місті разом зі своєю співмешканкою, родича якого він "визволяв". Невдовзі йому, Вадиму, виповниться 40 років, тобто злочин стався напередодні його ювілею.

В соцмережах на сторінці чоловіка, анкетні дані повністю співпадають з даними підозрюваного, зазначено, що у нього є дві доньки. Судячи з фото, він час від часу відвідував з дітьми атракціони та дитячі кімнати. Крім того, серед фотографій цього чоловіка є картинки, на одній з яких є двозначно написано: "Не тримай зла.Тримай дробовик".

Крім того, в реєстрі судових рішень міститься інформація, що відносно мешканця міста Лубни Вадима К. розглядалась справа про несплату аліментів. Як з’ясував ТСН.ua, сфера діяльності підозрюваного була пов’язана з електрикою та електронікою.

"Щодо іншого підозрюваного, якого він "визволяв" від мобілізації, в нашому місті кажуть, що він начебто до цього вдавався до СЗЧ, але знову був мобілізований. Закінчилось все, як бачимо, фатально і для військовослужбовця, і для цих двох чоловіків. Взагалі в Лубнах багато думок щодо цього злочину. Наприклад, подейкують про те, чому Вадим відібрав автомат. Начебто, таким чином намагався досягти того, щоб по ньому не стріляли у спину, коли він тікав. Але все це з’ясують правоохоронці", - розповів нам один з місцевих мешканців, обізнаний з ситуацією.

Нагадаємо, що 1 лютого в місті Пирятин на Полтавщині чоловік напав на військовослужбовця Полтавського РТЦК. Інцидент стався на автозаправці в Пирятині, коли троє військових ТЦК супроводжували групу мобілізованих до 199-го навчального центру.

За попередньою інформацією, стрілець є знайомим мобілізованого, якого хотів "звільними" від мобілізації. Чоловіків затримали. Полтавська обласна прокуратура повідомила про підозру їм обом.

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