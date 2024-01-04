Вбив жінку з квітами: чи є серійним маніяком затриманий у Києві іноземець (фото, відео)

Протягом останньої доби низка Telegram-каналів повідомила, що затриманий у Києві за вбивство продавчині квітів 37-річний іноземець є серійним маніяком, на рахунку якого щонайменше 10 жінок.

Як повідомили джерела ТСН.ua у Національній поліції, насправді поки немає точного підтвердження або спростування тому, що затриманий причетний до інших вбивств.

"Єдине, що можна додати – в Києві майже всі вбивства розкриті, тому казати про причетність цього підозрюваного до вбивств на території Києва підстав немає. Наразі слідчі з’ясовують причетність цієї особи до вбивств на території України", – повідомив нам співрозмовник в поліції.

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Щодо вбивства жінки в Голосіївському районі Києва, поліція столиці повідомила наступне: "Інформація про виявлення жінки із тілесними ушкодженнями у приміщенні квіткового магазину на проспекті Голосіївському надійшла на спецлінію "102" близько 8 години ранку 2 січня. На місце події негайно виїхало керівництво територіального підрозділу поліції, оперативники, слідчо-оперативна група столичного главку та кінологи". Розпочались оперативно-пошукові заходи.

Начальник управління карного розшуку поліції Києва Андрій Кічук повідомив, що за результатами роботи усіх задіяних підрозділів поліції Києва, поліцейські відтворили хронологію подій та встановили чоловіка, який причетний до вбивства жінки.

"Того вечора 54-річна продавчиня перебувала у приміщенні квіткового магазину. Близько дванадцятої години ночі до магазину зайшов невідомий, який почав із нею бесіду та за кілька хвилин пішов з кіоску. Згодом чоловік повернувся, накинувся на жінку та хаотично завдав їй численні удари ножем по тілу. Після зловмисник зняв із потерпілої золоті прикраси та зник з місця події. Однією із версій цього тяжкого злочину є вбивство з корисливих мотивів", – розповів Кічук.

Вже за добу після скоєного оперативники затримали фігуранта у Голосіївському районі столиці.

Ним виявився 37-річний іноземець, який не має постійного місця мешкання у столиці. У нього слідчі вилучили речові докази: три золоті каблучки, які належали загиблій.

"Слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів", – повідомили у поліції.

Підозрюваний затриманий, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Опубліковано Поліція Києва Четвер, 4 січня 2024 р.

"Окрім того, ми перевіряємо причетність затриманого до вчинення інших злочинів на території столиці та України", – додав Андрій Кічук.

Нагадаємо, правоохоронці затримали іноземця, підозрюваного у серії злочинів.

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