Вбивав українців і сам загинув у муках: у Севастополі ліквідували російського військового

У Севастополі ліквідували ще одного воєнного злочинця – керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Валерія Транковського. Саме через нього загинули десятки цивільних українців й, зокрема, він причетний до обстрілу Вінниці "Калібрами" у липні 2022 року.

В той трагічний день в одну мить загинуло 29 мирних жителів, серед яких були діти. Як вдалося мінуснути окупанта, та які ще злочини він скоїв – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Вибух в Севастополі – кого ліквідували

Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив, що у Севастополі прогримів вибух. Машина їхала-їхала і чомусь злетіла у повітря. Стурбовані мешканці кажуть, що за кермом був "якийсь вояка".

Згодом з’ясувалося, ліквідовано не просто якогось вояку. Це – керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів ЧФ РФ капітан 1-го рангу Валерій Транковський. Від його автівки майже нічого не лишилося, сам він загинув на місці.

Місцеві подейкують, що після вибуху Транковський ще певний час був живий, але сильно стікав кров’ю, бо йому відірвало обидві ноги. Тому він не просто помер, а й добряче помучився наостанок.

Російські сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно. Але й така смерть для нього подарунок долі, бо саме через нього загинуло куди більше цивільних українців, яких він вбив ракетами.

Віддав наказ обстріляти Вінницю у 22-му

Транковський — воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він наказав обстріляти Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року.

Тоді загинуло 29 мирних жителів, дві сотні було поранено. Це був найкривавіший теракт у місті, окупанти запустили тоді 4 ракети по цивільних людях. Тоді серед жертв були й зовсім молоді дівчата по 18 та 20 років, медики, випадкові перехожі, а найменшій загиблій було усього 4 рочки. Це Дмитрієва Єлизавета, сонячна дівчинка, яка у момент удару з мамою поверталась із занять з логопедом. Вона ще немовлям перенесла операцію, і так рвалася до життя, але російські військові вбили і її, а маму важко поранили, жінка перенесла понад 10 операцій.

Жінці кілька днів не розповідали про смерть дочки. Вона навіть не змогла попрощатися із дитиною, бо сама була на межі життя та смерті, але каже, що Ліза попрощалася із нею сама, уві сні.

Ліквідація Транковського – справа рук СБУ

І скільком сім’ям Транковський та його спільники принесли горя втрати – важко напевне і порахувати, бо також цей покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Тож він був абсолютно законною ціллю з погляду законів та звичаїв ведення війни.

"Суспільне" з посиланням на власні джерела, повідомило, що підрив в Севастополі автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Валерія Транковського – успішна спецоперація СБУ.

"Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння — це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився", – йдеться у статті.

Мінус ще один генерал РФ

Днями ліквідували іншого російського генерала Павла Клименка, якого ненавидять навіть співвітчизники та кажуть, що він "жил как мразь и сдох как собака". Його підозрювали в створенні такого собі концтабору, де він організував катування військовослужбовців у тимчасово окупованому Донецьку.

Як відомо, Клименко командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою, що носить ім’я Олександра Захарченка. Його звинувачували в організації катувань, а також в здирництві грошей з підлеглих за переведення до тилових підрозділів. Обставини його загибелі залишаються невідомими. Російським журналістам вдалося підтвердити смерть генерала через коментарі його сестер у соціальних мережах.

Клименко став восьмим російським генералом, який загинув на війні в Україні, чия смерть була підтверджена незалежними дослідниками чи журналістами.

Катував навіть "своїх"

Згідно з розслідуванням видання "Астра", Клименко нібито організував катування військових на території покинутої шахти в окупованому Донецьку. Туди їх примушували йти в штурмові групи й вимагали гроші. Крім того, його підлеглі звинувачувалися у жорстокому вбивстві американця Рассела Бентлі в так званій "ДНР".

Російські блогери також критикували генерала за великі втрати серед особового складу, вказуючи на можливість уникнути боїв за хабар. У соціальних мережах після його смерті з’явилося багато повідомлень від родичів загиблих солдатів, які висловлювали невдоволення його діями, але ці пости були згодом видалені.

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