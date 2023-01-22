Вбивча краса: на фронті гелікоптер з петриківським розписом нищить ворога

Відтепер на фронті працюватиме вертоліт, вручну розписаний майстрами петриківського розпису - це народний український живопис, який кілька століть тому зародився на Дніпропетровщині, а нині став впізнаваним у всьому світі, йдеться в ТСН.

Розмалювати бойового птаха художників попросили військові і для цього провели цілу спецоперацію. Трьох художників в умовах суворої секретності доставили у місце розташування гвинтокрила. Працювали швидко, бо цей птах будь-якої миті міг полетіти на завдання.

На армійському гвинтокрилі соняхи та червону калину майстри з Петриківки виводили дві доби. Поспішали, бо розуміли, що цей бойовий птах потрібен на фронті. “Кожної хвилини він міг полетіти на завдання, він бойовому режимі і ми все швидко, швидко”, - каже майстриня Юлія.

Фінальний вигляд гелікоптера здивував навіть генералів, розповідають художники. Та найбільше раділи пілоти. “Я ніколи не бачив, коли вони з такою радістю, вони не могли відходить, потім генерали приїжджали, комісія, була, я думаю що це перший і не останній”, - розповідає майстер Микола.

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Почалась ця ж історія з жарту, коли на арт-терапію у Петриківку приїхали військові. “Розговорились, що ми і каски малюєм, і гільзи малюєм для підтримки хлопців наших. Я кажу, вже менше не берем, танк намалюємо, а вони кажуть танку нема в нас, є літак”, - розповідає Юлія.

За кілька днів майстрам надійшло військове замовлення: для підняття бойового духу розмалювати вертоліт. Вони довго підбирали орнамент, але врешті, кажуть, вертоліт сам підказав, що малювати. “Ми спочатку думали, оця пісня “Ой, у лузі червона калина”, хотіли його червоною калиною, але сама структура гелікоптера не дозволила нам так. Врешті чисто петриківським орнаментом цибульки були і квіти, і калина, все”, - каже майстер Іван.

Термін розпису був жорсткий: військові дали лише два дні, але майстри встигли. Розписаний гвинтокрил полетів на завдання.

Квітами, птахами та пелюстками майстри прикрасили вже десятки військових касок. Для аукціонів розмальовували РПГ та тубуси з-під "Джавелінів". Готові, кажуть, хоч завтра взятись за танк чи БТР. Переконані: вертоліт на перемогу вже зарядили. “Заряджений на перемогу і я упевнена, що це тепер є оберегом для наших хлопців, велику силу має”, - каже майстриня Юлія.

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