Вбивчий реквізит: все - що відомо про вбивство української кінооператорки в Голівуді

Правоохоронці допитали свідків та актора.

Хто передав заряджену зброю Алеку Болдвіну - вже вдалося з'ясувати американським правоохоронцям. Трагедія, що сталася напередодні в Голівуді, ошелешила увесь світ. Зірковий актор випадково застрелив 42-річну кінооператорку - українку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоеля Соузу. Поліція уже допитала свідків.

Подробиці трагічних знімань фільму - у сюжеті ТСН.19:30.

Перші деталі розслідування трагічного вбивства на зніманні вестерна "Іржа" оприлюднюють за добу. Поліція встигла допитати всіх свідків справи й головно голівудського актора Алека Болдвіна, який і здійснив фатальний постріл в операторку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоеля Соузу. Про те, що зброя заряджена бойовим патроном, Болдвін не мав і гадки. Реквізит йому до рук потрапив від асистента режисера. Той був переконаний, що пістолет безпечний.

Також читайте Алек Болдвін вперше прокоментував випадкове вбивство операторки на знімальному майданчику

Утім, ще до асистента його мав перевірити фахівець зі зброї. Оскільки в Голівуді нерідко використовують на зніманнях справжні рушниці та пістолети, то зброярі тут такі самі члени знімальної групи, як гримери чи реквізитори. "Завдання зброяра, по суті, полягає в тому, щоб принести зброю на місце і подбати про її безпечність на знімальному майданчику. Іноді він також навчає акторів та інших членів команди поводження зі зброєю", - каже координатор зброярів Сем Дормер.

Чи припустився помилки зброяр на зйомках "Іржі", і хто таки відповідальний за трагедію - правоохоронці з висновками не поспішають. Натомість американські ЗМІ зі своїх джерел довідалися, що у знімальної групи фільму ще до трагедії були проблеми з безпекою. Буквально за день до зйомок дублер нібито вже стріляв із револьвера, який йому дали як незаряджений.

"Я впевнений, що протоколів дотримувалися, але цього недостатньо. Будь-хто має бути готовим щомиті, що пістолет вистрілить. Коли вони побачать, що він спрямований не в той бік, потрібно негайно попереджати, перш ніж щось станеться", - каже власник компанії реквізитної зброї Рік Паллазіол.

Новини світу: американські копи з'ясували, хто передав Алеку Болдвіну заряджену зброю

Схожа трагедія на знімальному майданчику востаннє сталася у 1993 році. Під час роботи над фільмом "Ворон" випадково застрелили 28-річного сина Брюса Лі - Брендона. Набої мали бути деактивовані, але сама зброя була справжня. У кіно таку використовують досить часто замість муляжу. Саме тк досягається ефект справжнього пострілу зі звуком та спалахом. "Холостий набій — це патрон, але без снаряда. Тому у ньому зберігається багато сили. Там великий тиск і це може бути небезпечним, якщо не дотримуватися правил безпеки", - пояснив Сем Дормер.

Рідні та друзі українки Галини Гатчінс тим часом не можуть оговтатися від того, що сталося. Загибель дружини вперше прокоментував Метт Гатчінс. Із чоловіком Галина познайомилася в Києві. Тепер він сам виховуватиме їхнього маленького сина. "Галина надихала нас усіх своєю пристрастю і баченням. Її спадщина занадто значуща, щоб виразити це словами. Наша втрата величезна. Ми просимо журналістів поважати нашу приватність, поки ми у скорбтоті", - йдеться у дописі Андрія Семенюка.

Про роботу в Голівуді, кажуть друзі Галини, вона мріяла давно. "У неї був величезний талант, але і її людські якості були неймовірними. А в кіноіндустрії, яка є надзвичайно конкурентною, це те, де дійсно важливо", - каже Андрій Семенюк, друг Галини Гатчінс.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання