Вбивчий реквізит: все - що відомо про вбивство української кінооператорки в Голівуді

Правоохоронці допитали свідків та актора.
Хто передав заряджену зброю Алеку Болдвіну - вже вдалося з'ясувати американським правоохоронцям. Трагедія, що сталася напередодні в Голівуді, ошелешила увесь світ. Зірковий актор випадково застрелив 42-річну кінооператорку - українку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоеля Соузу. Поліція уже допитала свідків.
Подробиці трагічних знімань фільму - у сюжеті ТСН.19:30.
Перші деталі розслідування трагічного вбивства на зніманні вестерна "Іржа" оприлюднюють за добу. Поліція встигла допитати всіх свідків справи й головно голівудського актора Алека Болдвіна, який і здійснив фатальний постріл в операторку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоеля Соузу. Про те, що зброя заряджена бойовим патроном, Болдвін не мав і гадки. Реквізит йому до рук потрапив від асистента режисера. Той був переконаний, що пістолет безпечний.
Утім, ще до асистента його мав перевірити фахівець зі зброї. Оскільки в Голівуді нерідко використовують на зніманнях справжні рушниці та пістолети, то зброярі тут такі самі члени знімальної групи, як гримери чи реквізитори. "Завдання зброяра, по суті, полягає в тому, щоб принести зброю на місце і подбати про її безпечність на знімальному майданчику. Іноді він також навчає акторів та інших членів команди поводження зі зброєю", - каже координатор зброярів Сем Дормер.
Чи припустився помилки зброяр на зйомках "Іржі", і хто таки відповідальний за трагедію - правоохоронці з висновками не поспішають. Натомість американські ЗМІ зі своїх джерел довідалися, що у знімальної групи фільму ще до трагедії були проблеми з безпекою. Буквально за день до зйомок дублер нібито вже стріляв із револьвера, який йому дали як незаряджений.
"Я впевнений, що протоколів дотримувалися, але цього недостатньо. Будь-хто має бути готовим щомиті, що пістолет вистрілить. Коли вони побачать, що він спрямований не в той бік, потрібно негайно попереджати, перш ніж щось станеться", - каже власник компанії реквізитної зброї Рік Паллазіол.
Схожа трагедія на знімальному майданчику востаннє сталася у 1993 році. Під час роботи над фільмом "Ворон" випадково застрелили 28-річного сина Брюса Лі - Брендона. Набої мали бути деактивовані, але сама зброя була справжня. У кіно таку використовують досить часто замість муляжу. Саме тк досягається ефект справжнього пострілу зі звуком та спалахом. "Холостий набій — це патрон, але без снаряда. Тому у ньому зберігається багато сили. Там великий тиск і це може бути небезпечним, якщо не дотримуватися правил безпеки", - пояснив Сем Дормер.
Рідні та друзі українки Галини Гатчінс тим часом не можуть оговтатися від того, що сталося. Загибель дружини вперше прокоментував Метт Гатчінс. Із чоловіком Галина познайомилася в Києві. Тепер він сам виховуватиме їхнього маленького сина. "Галина надихала нас усіх своєю пристрастю і баченням. Її спадщина занадто значуща, щоб виразити це словами. Наша втрата величезна. Ми просимо журналістів поважати нашу приватність, поки ми у скорбтоті", - йдеться у дописі Андрія Семенюка.
Про роботу в Голівуді, кажуть друзі Галини, вона мріяла давно. "У неї був величезний талант, але і її людські якості були неймовірними. А в кіноіндустрії, яка є надзвичайно конкурентною, це те, де дійсно важливо", - каже Андрій Семенюк, друг Галини Гатчінс.
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