Вбивця 11-річної Дарини Лук'яненко втік із в'язниці: що відомо про небезпечного злочинця та де він може бути зараз

Стали відомі нові подробиці гучної історії, пов’язаної з втечею Миколи Тарасова - небезпечного вбивці, який у 2019 році намагався згвалтувати та жорстоко позбавив життя 11-річну Дарину Лук’яненко на Одещині. Тарасов був покараний позбавленням волі на 15 років, відбував покарання в Херсоні, але тепер з’ясувалось, що цей в’язень зник.

Першим про ймовірну втечу повідомив колишній речник очільника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, написавши відповідний пост в соцмережі.

"Відсотків 30 ув’язнених, які втекли, піймали, хтось повернувся сам, здався. Стосовно тих, хто був засуджений за особливо тяжкі злочини, є різна інформація. Є дані, що їх перевели на територію окупованого Криму або у РФ. Або в’язні, які залишились без охорони, втекли, скориставшись ситуацією", - розповів ТСН.ua Руслан Форостяк.

Своєю чергою, наші джерела в МВС повідомили, що більшість втікачів правоохоронці вже піймали.

Все ж таки втік

Про те, що трапилось насправді – це для ТСН.ua розповіли в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань.

Як виявилось, небезпечний засуджений Микола Тарасов дійсно розшукується правоохоронцями.

Микола Тарасов, засуджений за вбивство Дарини Лук'яненко / Фото: УНІАН

"Відповідно до наявної інформації, станом на 11.05.2022 засуджений Микола Тарасов відбував покарання в державній установі "Дар’ївська виправна колонія (№ 10)", - повідомили нам пенітенціарії. - Дана установа розташована на території територіальної громади, яка перебувала у тимчасовій окупації відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією" (зі змінами). Подальша деокупація територій Херсонської області призвела до відновлення контролю над діяльністю вищезазначеної установи. Однак, після відступу окупаційних військ російської федерації було виявлено відсутність в установі засуджених та осіб, узятих під варту, в тому числі їх облікових документів".

До цього в Департаменті додали: "Разом з цим, адміністрацією державної установи "Дар’ївська виправна колонія (№10)" подано заяву до відповідного територіального органу Національної поліції України по факту виявлення відсутності в установі засуджених та осіб, узятих під варту, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022230000006029 від 29.11.2022 за ч. 1 ст.438 КК України. Станом на 14.09.2023 в Управлінні забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту відсутня інформація про теперішнє місце перебування засудженого Миколи Тарасова, в тому числі відсутня жодна офіційна інформація щодо переведення його до іншої установи виконання покарань".

В селі не з'являвся

На території свого села (Іванівка Одеської області) протягом останнього часу Микола Тарасов не з'являвся. Про це в коментарі для ТСН.ua розповів селищний голова Віктор Лобач.

Пам'ятник Дарині Лук'яненко на Одещині / Фото: Думская

"Про ситуацію з втечею я чув від адвоката, який захищав родину Лук’яненків. Є дані, що Тарасов втік, коли територію окупували росіяни. Скоріш за все, він втік до Криму і кудись далі. Ми думаємо, що йому немає сенсу перебувати на території України", - каже Віктор Лобач.

Як розповів ТСН.ua Рубен Степанян, адвокат родини Дарини Лук'яненко, рідні дівчинки розраховували на те, що у в’язниці Тарасова настигне карма та його перебування там, як особи, причетної до згвалтування, буде вкрай важким.

Вбивство Даші Лук’яненко: що відомо

У селі Іванівка Одеської області у червні 2019 року загадково зникла 11-річна дівчинка. Вона йшла з ринку, де працює її мама на урок танцю до школи, проте дорогою дівчинка зникла.

Правоохоронці, волонтери та місцеві жителі тиждень шукали 11-річну Дашу. Її тіло знайшли 19 червня у вигрібній ямі будинку 22-річного мешканця Іванівки Миколи Тарасова, який виявився сусідом дівчинки. Він добре знав Дарину.

За даними слідства, чоловік задушив дівчинку руками, намагався зґвалтувати, завдав їй поранення гострим предметом, після чого зв'язав ноги скотчем, натягнув на голову пакет, замотав його скотчем, прив'язав до ніг камінь і скинув на триметрову глибину до вигрібної ями туалету.

Похорон Дарини Лук'яненко в червні 2019 року. / Фото: facebook.com/Вячеслав Аброськін

Щоб приховати тіло, він скинув його до вигрібної ями вуличної вбиральні та закидав каміннями: аби воно погрузилося на дно. Речі дитини та мобільний телефон чоловік спалив у металевій бочці на території будинку. Після цього відмив кров з підлоги, помився, переодягнувся, приготував обід та пішов грати у комп'ютерні ігри. За його ж показами, вбивство дівчини тривало не більш як 30 хвилин.

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