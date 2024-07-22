Вбивця Фаріон досі на свободі: сусіди усе бачили, чому стрільця ще не знайшли

Правоохоронці назвали прикмети ймовірного кілера, і закликали телефонувати до поліції тих, хто володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування зловмисника.

Другий день триває прощання з Іриною Фаріон у Львові. Колишню нардепку та відому мовознавицю невідомий застрелив просто за кілька метрів від її власного будинку, а перед цим тижнями стежив за нею, сидячи на лавці під під’їздом. Міністра внутрішніх справ викликали до Зеленського на доповідь по розслідуванню.

Що вже вдалося з’ясувати правоохоронцям, і чому пошуки вбивці Фаріон порівнюють із вбивством журналіста Павла Шеремета, дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Прощання з Іриною Фаріон

21 липня у Львові відбулася церемонія прощання з українською мовознавицею Іриною Фаріон. Сотні людей приходили до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. 22 липня мовознавицю поховали на Личаківському кладовищі на центральній алеї. Квіти усі ці дні люди зносили і до місця вбивства Фаріон. Воно сталося у п’ятницю, 19 липня. Невідомий вистрелив екснардепці просто у голову та втік. Кілька годин за життя жінки боролися лікарі, втім, на жаль, травми виявилися несумісні із життям.

На вбивство Фаріон миттєво відреагувало вище керівництво країни. Зеленський того ж дня повідомив, що розслідування справи – на особливому контролі, і зазначив, що винні мають бути покараними:

"Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Лікарі борються за життя Ірини Фаріон. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вбивство Ірини Фаріон: сусіди усе бачили! Чому вбивцю досі не знайшли?!

Що відомо про кілера Фаріон?

Одразу після вбивства Мережу облетіли фото ймовірного підозрюваного: хлопець у панамі та окулярах, в кофті з довгим рукавом та у штанах. Важливий нюанс – його добре запам’ятали сусіди, адже, як з’ясувалося, цей хлопець тижнями крутився біля будинку Фаріон та бувало зранку і до вечора сидів під під'їздом. Чому раніше сусіди не зателефонували до поліції – і самі пояснити не можуть.

Свідок бачила постріл у Фаріон

Сусідка ж бачила, як кілер стріляв у мовознавицю. Вона розповіла, що хлопець спочатку сидів, а потім одягнув червоні рукавички. Опісля пролунав вистріл.

Посеред ночі до Львова того ж дня прибув і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він назвав кілька версій мотиву вбивства.

У вбивстві Фаріон замішана Росія?

У Мережі та ЗМІ не виключають і те, що до вбивства Фаріон можуть бути причетні російські спецслужби. Такої ж думки і її однопартійці.

Фейковий кілер та доповіді Зеленському

Мережею ширилося і фейкове фото ймовірного кілера Фаріон. Місцеві пабліки писали, що за неофіційною інформацією, кулю у скроню професорки випустив молодик. Ним став 21-річний парубок, мешканець Львівської області. Та згодом в інших телеграм-каналах цю інформацію назвали недостовірною. Підтвердження не було і від поліції. Регулярно про хід слідства доповідають президенту.

"Зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон. Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію. Задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові. Вдячний кожному, хто допомагає розслідуванню. Мої співчуття сімʼї та всім близьким Ірини Фаріон", – висловився Зеленський.

Прикмети вбивці Фаріон

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У поліції назвали прикмети розшукуваного: вік – близько 20 років, зріст – 170-180 см, худорлявої статури. На момент скоєння злочину був одягнений у: спортивні штани темного кольору, чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої – футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні, на голові – панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями, на ногах – білі високі шкарпетки, кросівки червоно-чорні з білою підошвою, на руках – червоні рукавиці.

Тих, хто володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника, закликають телефонувати за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102. Також правоохоронці просять не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон біля будинку екснардепки

Вбивство Фаріон порівнюють із вбивством Шеремета

Про вбивство Фаріон гудуть усі соцмережі та публічні діячі. Вбивство Фаріон вже зараз ставлять в один ряд із вбивством її ідеологічного антипода Олеся Бузини, якого застрелили біля його київського під'їзду 2015 року. Згадують у зв'язку з цим і про вбивство журналіста Павла Шеремета в центрі Києва – восьма річниця від дня його загибелі припала на наступний день після вбивства Фаріон. Обидва ці злочини формально залишаються нерозкритими і досі.

Вбивство Павла Шеремета / Фото: УНІАН

Про вбивство Фаріон гудуть й усі закордонні ЗМІ, і політики, і блогери. Усі зазначають – це вбивство – замах на Україну. На країну, яка, попри криваву війну, економічні проблеми та загальну деморалізацію населення, намагається функціонувати як демократична держава. І, як би банально не звучала фраза про те, що затримання та покарання вбивці – це справа честі для українських правоохоронців та влади загалом, ставки тут – значно вищі.

Пошук вбивці дорівнює честі поліції?

Зокрема, ВВС пише: "Якщо злочин залишиться нерозкритим, це поставить питання і про здатність влади контролювати ситуацію в країні в умовах воєнного стану, і про єдність українського суспільства на третьому році повномасштабної війни, і про те, який вигляд матиме політична і суспільна дискусія в Україні зараз".

Ще один фактор для роздумів – це те, що вбивство сталося посеред білого дня у Львові, який багато хто в Україні та за її межами вважає "тиловим" та "безпечним" містом.

В Інтернеті багато пишуть про те, що якщо замовники вбивства Фаріон хотіли цим злочином посіяти розбрат серед українців, то вони прорахувалися. За ці дні зі словами співчуття та підтримки на адресу загиблої та її рідних виступили безліч відомих і не дуже українців, та навіть вчорашніх затятих опонентів пані Ірини.

Тим часом близькі Фаріон діляться спогадами про неї. Близька подруга розповіла, що 20 липня Ірина збиралася на відпочинок та мала багато планів, а також наперед записала кілька відео для свого YouTube, які мали виходити один за одним.

Подруга також розповіла, що останні місяці Фаріон постійно погрожували і навіть писали публічно її домашню адресу.

Чим запам’яталась Фаріон?

ВВС ж зазначає, що 60-річна Ірина Фаріон вже давно стала самодостатнім брендом. Називаючи її прізвище, не було потреби нагадувати про її численні регалії: колишня депутатка Верховної Ради, одна з лідерів націоналістичної партії "Свобода", докторка філологічних наук, професорка Львівської політехніки, телеведуча, популярна у певних колах блогерка, популяризаторка української мови, хай навіть подекуди і за допомогою дуже дискусійних методів, і це ще не кінець.

Найбільш впізнаваною політикиню зробили її гострі, часто на межі політкоректності заяви щодо впровадження української мови та часто хейтерські випади на адресу всього, що пов’язане з Росією. Та особливо скандал довкола Фаріон розгорівся 4 листопада 2023 року. Тоді вийшло інтерв’ю мовознавиці, в якому вона закликала російськомовних "азовців" називати себе "руськими", та описала їх як "очманілих", а все тому, що ті розмовляють російською. Згодом Фаріон уточнила, що російськомовні воїни "ганьблять ЗСУ" та назвала своїх ненависників "сміттям". Потім вона додала, що боротьба всередині країни з "московськомовними дикунами" важливіша за бої на передовій.

14 листопада у Львові зібрався мітинг студентів, які виступили за звільнення Фаріон з національного університету "Львівська політехніка". 15 листопада в СБУ заявили, що порушили справу через гучні висловлювання в бік військових. Того ж дня стало відомо, що філологиню звільнили з посади професорки кафедри української мови.

СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон / Фото: СБУ

Але Фаріон від своїх слів не відмовилася. Навпаки – продовжила закликати боротися з російськомовними у своєму телеграм-каналі та публікувати дописи людей, які виступили на її підтримку. Але через це скандал розгорівся лише з новою силою. Тоді українці поділилися на два табори: одні різко засуджували Фаріон, інші навпаки ставали на захист. Звісно, ображати військовослужбовців діячка не мала права, але посперечатися із нею в тому, що кожен українець в Україні має знати і вміти розмовляти українською мовою – теж неможливо.

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Варто згадати, що про Фаріон у Києві почали говорити 2010 року. Чи не вперше вона стала відомою та потрапила у скандал у лютому того року, невдовзі після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах. Тоді Фаріон як депутатка облради пішла з інспекцією до садочка і казала маленьким діткам, що неправильно їх називати на російський манір:

"Ніколи не кличте Марічку Машею, бо якщо вона Маша, то це форма не наша, хай їде туди, де ці Маші живуть. Якщо хтось Петрика обізвав Петьою, то це не український хлопчик, він мав би забратись або навчитись, як правильно українською мовою називатись".

Потужне звернення Фаріон до Азарова

Шокувала Україну Фаріон і своїм зверненням до прем’єр-міністра Миколи Азарова, який не міг розмовляти українською. Сталося це у грудні 2012 року – якраз коли Фаріон стала новою депутаткою парламенту від "Свободи". Їй навіть намагалися відключити мікрофон.

І це далеко не усі фрази Фаріон, якими вона запам’ятається українцям.

Винні повинні бути покараними

До Ірини Фаріон можна ставитися по-різному, та факт залишається фактом: вона була ярою захисницею української мови та всього українського, часом радикальними методами, та вона виступала за українську Україну. Вбивця, а якщо є замовники, то і вони, мають бути знайдені та покарані за усією суворістю закону. Українські правоохоронці мають шанс довести, що ця справа не стане черговим "висяком", який роками не можуть розкрити.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родині та близьким Ірини Фаріон. Усі винні обов’язково будуть покарані.

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