Вбивця повертається на місце злочину: експерти про те, на що чекати після візиту Путіна до України

Експерти кажуть, що в Генштабі РФ відбувається перманентна паніка, а Путін своєю появою на окупованих територіях намагається нівелювати це відчуття.

Начебто відвідавши окуповані території України, після того, як втрати росіян перевищили 180 тис., кремлівський диктатор Володимир Путін намагався продемонструвати росіянам, що "все йде за планом" та "ситуація контрольована".

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловили декілька військових експертів.

"Путін дає два сигнали. Сигнал перший – своєму власному населенню: "Я є, я готовий битись на смерть, історія з нами, ми переможемо", – каже військовий експерт Петро Черник, коментуючи ймовірний візит російського президента.

"Тиран, який втрачає лояльність власного населення, втрачає життя. Наприклад, Муаммар Кадафі, Саддам Хусейн, Слободан Мілошевич. Навіть якщо дивитись в далекі часи, то імператорам рубали голови. Калігула знищив свого батька. Таких варіантів можна навести безліч. По-друге: він (Путін – ред.) дає кінцевий сигнал світу, що він не збирається здаватися. Він як вожак зграї мітить цю територію", – пояснив Черник.

Разом з тим експерт, як і багато українців, піддає сумніву те, що відео з Путіним відзнято саме на окупованих територіях, де тривають бойові дії.

"Ще питання, чи реально фізично він там був. Питання в тому, що вони (росіяни – ред.) актуалізовують фюрера як єдину опору нацистської держави, тому що немає іншого способу утримати владу в цій країні. Актуалізовують вожака", – зазначив військовий експерт.

Інший військовий експерт, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко каже, що своїм візитом Путін може намагатись загасити паніку, яка розпочалась у Генштабі окупантів.

"В першу чергу, таким чином він намагається продемонструвати для російської пропаганди те, що в них все відбувається за планом, що він може дозволити собі приїхати на окуповані території, проконтролювати те, що відбувається на Херсонщині та на Луганщині, продемонструвати те, що він не боїться того, що щось може статися, і – ситуація контрольована. Але це не так", – розповів Коваленко.

"Події на півдні України демонструють, що росіяни не можуть зрозуміти того, звідки може відбуватись контрнаступ, не розуміють, які сили та засоби задіють ЗСУ та яка кінцева мета контрнаступу. Тому у росіян хаотичні дії. Це все свідчить про те, що в Генштабі російських окупаційних військ відбувається перманентна паніка. А Путін своєю появою намагається нівелювати це відчуття, але він тільки підтверджує, що це саме так", – пояснив військово-політичний оглядач.

Водночас він також не виключає, що відео з Путіним на окупованих частинах Херсонщини та Луганщини може виявитись монтажем.

"Але якщо навпаки, якщо він дійсно там був, то це тільки підтверджує панічність ситуації, яка змусила його туди поїхати, щоб продемонструвати себе перед генералами окупаційних військ", – резюмував Коваленко.

Нагадаємо, російські пропагандисти і Кремль повідомили вранці 18 квітня про начебто візит Путіна на захоплені частини Херсонщини та Луганщини. Російський диктатор нібито побував у штабі угруповання військ "Дніпро" та "Схід", де заслухав доповіді про ситуацію цих напрямках, а також на Запорізькому напрямку, фронту.

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