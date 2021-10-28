Вбивця в масці поцілив тричі в спину і один раз у груди: на місці розстрілу сумського активіста триває слідство

Вбивця в масці поцілив тричі в спину і один раз у груди: на місці розстрілу сумського активіста триває слідство

Це був не перший напад на чоловіка.

Жорстоке вбивство у Сумах - там на очах у дружини застрелили громадського активіста. У 29-річного Олександра Іваніну нападник поцілив біля під’їзду будинку, де той жив. Нині поліція шукає вбивцю.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Біля будинку, де жив Олександр Іваніна, і де, власне, він загинув, наразі працює слідчо-оперативна група. Зараз оглядали машину, на якій Олександр під’їхав до будинку.

Повідомлення про пораненого чоловіка до поліції надійшло близько 9-ї вечора від медиків швидкої. Їх викликала цивільна дружина, яка й була очевидицею розстрілу. Сьогодні у неї день народження, очевидно пара готувалася до свята – у багажнику машини коробки з тістечками та подарунки. Із журналістами ТСН жінка спілкуватися не захотіла. Але друзям загиблого вона розповіла, що кілер був у масці, і чекав на Олександра під будинком, на лавці. Щойно чоловік вийшов з машини – почав стріляти. Поранений намагався добігти до під’їзду, але не зміг.

«Вони під’їхали на автівці, вона була за кермом, він сидів поруч, він вийшов із машини і поліз у багажник за речами. Поруч сидів чоловік, який погнався за ним і почав стріляти. І от там, власне, біля під’їзду вже було завершено», - розповів очільник обласного осередку «Правого сектора» Сергій Супрун.

«В нього потрапила перша. Його наздоганяли та стріляли в нього. Зелену куртку знайшли, знайшли його речі та маску на шляху», - розповідають очевидці.

Попередньо відомо, що нападник зробив 8 пострілів із пістолета. Чотири – влучили в активіста. На в’їздах і виїздах з Сум нині чергують наряди поліції. Для перехоплення стрільця. За фактом умисного вбивства поліція відкрила кримінальне провадження, розглядає дві основних версії, які частково збігаються із версією його друзів.

У Сумах на очах у дружини застрелили активіста – що відомо про злочин | Новини України

«На тілі було виявлено 3 кульових поранення в спину, одне в грудну клітину. Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого та убивства на ґрунті особистих неприязних стосунків», - каже речник поліції Сумщини Володимир Крупецьких.

«Наші версії – це могла бути як помста із кримінально-політично-правоохоронного світу, скажемо так. Бо саме Олександр прискіпливо займався багатьма проблемами, але одна – що стосується контрабанди й нелегальної міграції», - додає Сергій Супрун.

Олександр Іваніна – добре відомий у Сумах активіст, один із лідерів сумського «Правого сектору». Торік балотувався на виборах до міської ради, але не пройшов. Саме у день вбивства виступав на сесії міськради проти підвищення вартості проїзду у маршрутках, зокрема, обіцяв маршрутникам неспокійне життя - планував зупиняти переповнені маршрутки і викликати поліцію. Боровся з корупцією, контрабандою, нелегальною міграцією і стріляли у нього не вперше.

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