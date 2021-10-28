Вбивця в масці поцілив тричі в спину і один раз у груди: на місці розстрілу сумського активіста триває слідство

Це був не перший напад на чоловіка.
Жорстоке вбивство у Сумах - там на очах у дружини застрелили громадського активіста. У 29-річного Олександра Іваніну нападник поцілив біля під’їзду будинку, де той жив. Нині поліція шукає вбивцю.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Біля будинку, де жив Олександр Іваніна, і де, власне, він загинув, наразі працює слідчо-оперативна група. Зараз оглядали машину, на якій Олександр під’їхав до будинку.
Повідомлення про пораненого чоловіка до поліції надійшло близько 9-ї вечора від медиків швидкої. Їх викликала цивільна дружина, яка й була очевидицею розстрілу. Сьогодні у неї день народження, очевидно пара готувалася до свята – у багажнику машини коробки з тістечками та подарунки. Із журналістами ТСН жінка спілкуватися не захотіла. Але друзям загиблого вона розповіла, що кілер був у масці, і чекав на Олександра під будинком, на лавці. Щойно чоловік вийшов з машини – почав стріляти. Поранений намагався добігти до під’їзду, але не зміг.
«Вони під’їхали на автівці, вона була за кермом, він сидів поруч, він вийшов із машини і поліз у багажник за речами. Поруч сидів чоловік, який погнався за ним і почав стріляти. І от там, власне, біля під’їзду вже було завершено», - розповів очільник обласного осередку «Правого сектора» Сергій Супрун.
«В нього потрапила перша. Його наздоганяли та стріляли в нього. Зелену куртку знайшли, знайшли його речі та маску на шляху», - розповідають очевидці.
Попередньо відомо, що нападник зробив 8 пострілів із пістолета. Чотири – влучили в активіста. На в’їздах і виїздах з Сум нині чергують наряди поліції. Для перехоплення стрільця. За фактом умисного вбивства поліція відкрила кримінальне провадження, розглядає дві основних версії, які частково збігаються із версією його друзів.
«На тілі було виявлено 3 кульових поранення в спину, одне в грудну клітину. Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого та убивства на ґрунті особистих неприязних стосунків», - каже речник поліції Сумщини Володимир Крупецьких.
«Наші версії – це могла бути як помста із кримінально-політично-правоохоронного світу, скажемо так. Бо саме Олександр прискіпливо займався багатьма проблемами, але одна – що стосується контрабанди й нелегальної міграції», - додає Сергій Супрун.
Олександр Іваніна – добре відомий у Сумах активіст, один із лідерів сумського «Правого сектору». Торік балотувався на виборах до міської ради, але не пройшов. Саме у день вбивства виступав на сесії міськради проти підвищення вартості проїзду у маршрутках, зокрема, обіцяв маршрутникам неспокійне життя - планував зупиняти переповнені маршрутки і викликати поліцію. Боровся з корупцією, контрабандою, нелегальною міграцією і стріляли у нього не вперше.