Вбивця жертві – не брат: українці намагаються скасувати спільний великодній хід українки і росіянки у Римі

До початку церемонії лишаються лічені години, але ніхто поза межами Ватикану і досі не знає, що відбуватиметься в Колізеї.

Скандальна Хресна дорога - за кілька годин у римському Колізеї відбудеться одна з головних Великодніх церемоній. Цьогоріч Ватикан доручив одночасно нести хрест двом мігранткам - українці та росіянці. Таке рішення обурило не лише українців, а й представників багатьох європейських країн.

Про це йдеться в ТСН.

Кліп, знятий у Римі, нині ретранслюють всі італійські медіа. Його героїнь Ватикан обрав головними учасницями сьогоднішньої хресного ходу. На відео медсестри Ірина та Альбіна обіймаються, малюють прапори на медичних масках і усіляко демонструють оспівану кремлем «братність народів». Про те, що саме народ Альбіни вбиває, катує і ґвалтує народ Ірини у ролику ані слова. Обидві героїні недарма вільно говорять італійською – від держави-агресорки і тих, хто їй героїчно протистоїть, усміхнені обличчя віддаляють двадцять років еміграції.

Поза художньою дійсністю українців від білих вікон російського посольства відділяють пів кілометра – підійти ближче римська поліція не дозволила. Напередодні церемонії у Колізеї учасники протесту добирають слова, аби пояснити – вбивця жертві – не брат.

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«Як ССесівця німецького поставити разом із євреєм із Аушвіцу, як енкаведиста поставити з політвязнем в ГУЛАЗі, або як Ісуса Христа поставити разом із Понтієм Пілатом, який його засуджує на смерть. Тобто це речі, які абсолютно недопустимі», - пояснює голова християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

Подробиці російських катувань Папа Римський знає з перших вуст – він навідував українських дітей, яких нині лікують у Ватикані. Цілував прапор з понівеченої росіянами Бучі. І неодноразово заявляв, що готовий стати посередником між Росією і Україною задля досягнення миру. Саме останнє імовірно й наштовхнуло Ватикан на погану ідею першої після «ковідної» перерви масової великодньої церемонії. Звертаючись до священників напередодні, Франциск не забуває про війну в Україні

«Мир Ісуса не домінує над іншими, він ніколи не буває озброєним миром. Тут є повторюваний в історії обман, заснований на силі, який призводить до ненависті і зраджувані Бога», - заявляв Папа Римський Франциск.

З проханнями змінити сценарій церемонії до Ватикану звернулася українська католицька церква. Дипломати ж запронували альтернативу – замінити ворога на друга. «Ми хотіли запропонувати, щоб цей хрест разом із Україною несли представники чи представниці – нам це неважливо – тих, держав, які в прямому сенсі несуть цей хрест поруч із Україною – тобто Польщі, Литви, Америки, Італії», - каже посол України у Ватикані Андрій Юраш.

До початку церемонії лишаються лічені години, але ніхто поза межами Ватикану і досі не знає, що відбуватиметься в Колізеї. Попри протести дипломатів, активістів і священників про зміну характеру дійства католицька церква не повідомляла.

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