Вбивцям безхатьків біля школи у Дніпрі загрожує довічне ув’язнення: один із них так відсвяткував 27-річчя

Вбивцям безхатьків біля школи у Дніпрі загрожує довічне ув’язнення: один із них так відсвяткував 27-річчя

Що безхатьки померли внаслідок жорстокого нападу, було зрозуміло одразу, кажуть у поліції.

У Дніпрі затримали трійцю, яку підозрюють у вбивстві двох чоловіків-безхатченків. Їхні тіла зі слідами знущань знайшли напередодні біля школи. І сьогодні в поліції відзвітували, що підозрюваних затримали - це два чоловіки і жінка.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Біля школи, біля труб теплотраси, напередодні і знайшли двох мертвих чоловіків, це сталося під час шкільних занять. Після роботи слідчих тут і досі лишилось огородження. Що безхатьки померли внаслідок жорстокого нападу, було зрозуміло одразу, кажуть у поліції. Численні ножові поранення, сліди від побиття і навіть ударів бетонними блоками.

Поліцейські швидко встановили підозрюваних. Це двоє чоловіків та жінка, що тієї ночі святкували день народження неподалік. 27-річний іменинник, його 29-річна дівчина та 19-річний приятель. Уночі напідпитку йшли біля школи і побачили двох безхатьків, що грілися на трубах. Чому саме трійця напала на безпритульних чоловіків, ще встановлює поліція.

У Дніпрі затримали трійцю, яку підозрюють у вбивстві двох чоловіків-безхатченків | Новини України

«Група затриманих вживала алкогольні напої. В них виникла конфліктна ситуація з двома безхатченками. В ході цього конфлікту потерпілим були нанесені чисельні тілесні ушкодження, внаслідок яких вони і загинули», - розповідають у поліції.

Що це був за конфлікт, в поліції поки не кажуть. Не розголошують також імен затриманих. Відомо, що усім трьом нині інкримінують умисне вбивство. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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