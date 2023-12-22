Вбивцю Пригожина знайшли: що відомо про операцію з ліквідації “кухаря” Путіна

Всі вже й забули про ПВК “Вагнер”, аж раптом спливли нові подробиці вбивства ватажка терористів Євгена Пригожина — те, що так ретельно приховував Кремль. Виявляється, одного з найодіозніших рашистів “замовив” чиновник, наближений до Путіна. Кремлівський диктатор дав лиш мовчазну згоду на ліквідацію.

Приголомшливі деталі з кулуарів Кремля, про особистий конфлікт між Путіним та Пригожиним та як насправді вбили очільника “Вагнера”, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Пригожина вбив не Путін — до такого приголомшливого висновку дійшли розслідувачі з американського видання The Wall Street Journal. Маніяк та терорист Пригожин довгий час був необхідний Кремлю, аж почав ставати кісткою в горлі режиму.

Хто замовив Пригожина?

За інформацією джерел журналістів у Кремлі та американській розвідці, вперше вбити Пригожина Путіну запропонували ще влітку 2022 року. Вмовляла вбити очільника “Вагнера” друга за впливовістю людина в РФ — голова ради нацбезпеки країни Микола Патрушев.

Скриншот / The Wall Street Journal

У розслідуванні йдеться, що Патрушев побачив у Пригожині нового “претенденда на Кремль” ще давно — за рік до його спроби піти на Москву. Тільки-но відчувши небезпеку режиму, той відразу побіг розповісти про своє погане передчуття “наверх”. Але Путін його ігнорував.

“Патрушев почав попереджати диктатора Володимира Путіна про загрозу з боку Пригожина і його “занадто великий політичний і військовий вплив” ще влітку 2022 року. Однак той не слухав: саме тоді вагнерівці звітували про “успіхи” на полі бою у повномасштабній війні проти України”, — йдеться в матеріалі WSJ.

“Інсайд” із Кремля

Неназваний ексчиновник у Кремлі зв’язався з американськими журналістами та переказав їм у деталях, що тоді мав на увазі Патрушев. За його словами, усі в Москві добре усвідомлювали, що дві паралельні армії в одній країні неодмінно призведуть до бунту. Але Путіна було не пробити, бо Пригожин — чи не єдина “сила”, яка тоді звітувала про хоч якийсь результат на фронті. Але уже восени 2022-го ситуація дещо змінилася. “Накал” між Путіним і його “кухарем” почав швидко зростати.

“За словами ексофіцера розвідки РФ, який підтримує зв’язок з наближеними до диктатора і секретаря ради нацбезпеки людьми, ситуація змінилася, коли у жовтні Пригожин зателефонував Путіну і, вилаявши його, поскаржився на брак боєприпасів. Свідком цього дзвінка був Патрушев. До грудня стало зрозуміло, що він мав рацію щодо своїх застережень, а Путін продовжував публічно ігнорувати Пригожина й не відповідав на дзвінки”, — пише видання WSJ.

Путін “упав” на ігнор?!

Цікаво, що Путін вибрав досить дивний спосіб вирішити проблему — просто ігнорував її. З грудня по червень Путін мовчав про “Вагнер” і Пригожина. Коли ж у травні 2023-го, після майже року безперервних м’ясних штурмів і десятків тисяч втрат серед “вагнерівців”, той оголосив про взяття українського Бахмута. Тоді, схоже, терпець у Кремля й увірвався. Пригожин вже зовсім не підбирав слів, а публічно крив матом вище військове керівництво РФ.

Після спроби Путіна відібрати ПВК і передати бойовиків Міноборони збунтувався і сам “кухар”. Журналісти пишуть, що Путін цього зовсім не очікував, а вирішувати проблему довелося саме Патрушеву.

Як пише WSJ, коли 23 червня Пригожин розпочав свій марш на Москву, стрімко просуваючись територією Росії, Путін був у своєму маєтку далеко за столицею. Тоді Патрушев організував “шквал телефонних дзвінків” і просив офіцерів-симпатиків Пригожина “спробувати достукатися” до нього.

П’ять дзвінків із Кремля “залишилися без відповіді”, пишуть журналісти. Також, окрім Білорусі, телефонували уряду Казахстану — це була “страховка у разі найгіршого сценарію”. Однак президент Касим Жомарт-Токаєв дистанціювався і відмовився. Зрештою “урегулювати” бунт Пригожина вдалося за допомогою білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Читайте провідні новини дня:

Патрушев забирає владу?!

Після утихомирення Пригожина під Москвою, Патрушев уже не розраховував на Путіна. Одразу після маршу на Москву, той наказав своїм помічникам розробити план вбивства вже ексватажка ПВК “Вагнер”. План готували впродовж 2 місяців, а Путіну показали в кінці для галочки. Ну а той нібито мовчазно погодився.



“На початку серпня Патрушев віддав наказ своєму помічникові розробити план ліквідації Пригожина, розповів газеті неназваний колишній російський розвідник. Західні спецслужби стверджують, що Путіну його пізніше показали й той не став заперечував”, — пише WSJ.

23 серпня ватажок Вагнера чекав в аеропорту Шереметьєво, поки його літак перевірять та підготують до вильоту. Саме тоді, стверджують співрозмовники WSJ у західних спецслужбах, під крило заклали невелику бомбу. Уже за пів години після зльоту вона вибухнула — усі десять людей на борту загинули, зокрема й соратник-терорист Пригожина Дмитро Уткін.

Після вбивства Пригожина Патрушев вкотре зміцнив свої позиції у Кремлі. Пішли навіть чутки, що саме сина Патрушева готують наступником Путіна. Путін є лише уособленням одноосібної влади у РФ — таким собі символом непорушності, пише WSJ. Насправді ж разом із Путіним керує країною група одіозних бюрократів, якими оркеструє Патрушев.

КДБшник від мозку до кісток, він не уявляє держави без потужних спецслужб, які фактично й збудував у РФ. У самого ж в голові каша — він вірить в численні конспірологічні теорії і нібито марить тим, що США дійсно хочуть захопити Росію. У всьому причина, не повірите, вулкан в американській глибинці. Його цитата з “Известий”:

“Если Йеллоустоунский вулкан проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и число землетрясений в окружающей его кальдере, их количество достигает двух тысяч в год. Некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самым безопасным местом станет Восточная Европа и Сибирь. Видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть тем самым Хартлендом”.

А ще Патрушев вважає Росію Хартлендом. Взагалі вперше на початку 20-го століття це поняття придумав британський географ Маккіндер. За його концепцією той, хто контролює Хартленд, або ж території Східної Європи, сучасної Росії, Середньої Азії, Монголії та частини Китаю контролює більше 50% всіх земних ресурсів, а тож і світ.

“Вологі” мрії Патрушева

Розуміємо, чому Патрушеву так подобається ця концепція, але ж у сучасному світі панує той, хто має технології. І це вже точно не про Росію сьогодення.



Серед інших заманух Патрушева, які він вливає у вуха “глибинних росіян” — це казки про величезний державний борг США, руку Сороса в Європі, так званий “золотий мільярд” і про те що Аль-Каїду, Талібан та ІДІЛ створили американці.



“Сами создавали для достижения своих целей террористические организации, такие как “Аль-Каида”, “Движение Талибан” или ИГИЛ, и сами с ними же боролись. Устраивая показательную ликвидацию лидеров террористов, как Усама бен Ладен, сотню новых готовили и вооружали”, — цитує Патрушева The Insider.

І це при те, що рашисти самі постійно зустрічаються з талібами. А у війні з ІДІЛ вони союзники з американцями, принаймні на папері.



▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СТАЛО ВІДОМО, ХТО ВБИВ ПРИГОЖИНА! Це був не Путін?!

Читайте також: